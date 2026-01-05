Gương mặt biến dạng thê thảm của mỹ nhân sở hữu nhan sắc "khiến cả thiên hạ quỳ phục"

Bước vào thập niên 1980-1990, cái tên Vương Tổ Hiền gần như là biểu tượng nhan sắc bất diệt của màn ảnh Hong Kong. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa “không có góc chết”, vừa dịu dàng, nền nã lại toát lên khí chất hiếm có - tất cả điều này giúp người đẹp sinh năm 1967 nhanh chóng phủ sóng khắp châu Á. Từng là một trong tứ đại mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc), sánh vai cùng Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Chung Sở Hồng, Vương Tổ Hiền nay đã thay đổi đến mức khó nhận ra.

Đã rời bỏ showbiz đã lâu, những lịch trình hoạt động nghệ thuật ít ỏi của Vương Tổ Hiền đều khiến truyền thông quốc nội dậy sóng. Mới đây, cô đã có mặt tại một sự kiện gồm nhiều phóng viên và paparazzi. Điều gây tranh luận là nhan sắc khó tin của cô ở tuổi 59. Dù đeo khẩu trang để che đi phần nào gương mặt, không khó để nhận ra Vương Tổ Hiền đã thấm đẫm dấu vết thời gian nghiệt ngã.

Vương Tổ Hiền gây sốc với nhan sắc khó nhận ra

Khuôn mặt có phần phù nề, nếp nhăn cũng hiện lên rõ rệt, và đặc biệt là đôi mắt lạ lẫm khiến dân tình không khỏi hoang mang. Cửa sổ tâm hồn - thứ đã mê hoặc hàng triệu người hâm mộ qua nhiều thế hệ - nay đã không còn to tròn, long lanh như thời đỉnh cao nhan sắc. Phần lòng trắng nhiều hơn con ngươi, thậm chí mắt trái của Vương Tổ Hiền có dấu hiệu gần như nhắm lại, không cử động được.

Nhiều netizen cho rằng đây là di chứng phẫu thuật thẩm mỹ trong nhiều năm liền, khiến vẻ đẹp của Vương Tổ Hiền đã bị vùi lấp bởi làn da biến dạng. Bên cạnh những ý kiến hoang mang, cũng có không ít người tỏ ra tiếc nuối, cho rằng thời gian là “kẻ thù tàn nhẫn nhất”, ngay cả mỹ nhân được xem là bất khả xâm phạm về nhan sắc cũng không thể tránh khỏi quy luật khắc nghiệt của tuổi tác. Tuy vậy, vẫn có một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng việc soi xét ngoại hình một nghệ sĩ đã rời xa showbiz nhiều năm là điều quá khắt khe.

Một số bình luận của netizen:

- Nhìn không ra cô Hiền thật.

- Mặt Vương Tổ Hiền vốn là kiểu mặt nhiều khoảng trắng, mắt nhỏ so với tổng thể. Càng già thì các khuyết điểm này sẽ càng lộ rõ, thêm việc lạm dụng các biện pháp căng da mặt hay boxtox nữa.

- Có là thiên tiên mà đụng vô dao kéo thì cũng héo tàn thôi.

- Không biết là do tuổi tác hay vấn đề sức khỏe hay thẩm mỹ, mong cô vẫn ổn.

- Nhìn mãi mà không nhận ra đây là Vương Tổ Hiền ngày xưa, sốc thật sự.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, gia nhập làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) từ đầu thập niên 1980 và nhanh chóng vụt sáng nhờ ngoại hình nổi bật cùng khí chất rất riêng, từng được ví von là có khả năng "khiến cả thiên hạ quy phục". Cô được xem là biểu tượng của kiểu mỹ nhân mang vẻ đẹp u buồn, ma mị, vừa mong manh vừa quyến rũ - hình ảnh gắn liền với thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Vương Tổ Hiền chính là vai Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiện Nữ U Hồn (1987), tác phẩm kinh điển đưa tên tuổi cô phủ sóng khắp châu Á và trở thành hình tượng khó thay thế suốt nhiều thập kỷ.

Sau thành công vang dội này, Vương Tổ Hiền liên tục góp mặt trong loạt phim nổi bật như Thanh Xà, Đông Phương Bất Bại: Phong Vân Tái Khởi, Thiên Long Bát Bộ, Thần Bài 2, Kim Bình Song Diễm... Cô không đóng khung ở một kiểu vai mà linh hoạt thử sức từ cổ trang, võ hiệp đến tâm lý, kỳ ảo. Dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, Vương Tổ Hiền vẫn chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, ánh mắt giàu cảm xúc và thần thái rất khó trộn lẫn, trở thành “bảo chứng phòng vé” của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) trong giai đoạn cuối thập niên 1980 - 1990.

Đầu những năm 2000, khi danh tiếng vẫn còn sức hút, Vương Tổ Hiền bất ngờ rút lui khỏi showbiz và sống kín tiếng, gần như không còn xuất hiện trước công chúng. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối nhưng cũng góp phần giữ cho hình ảnh của cô luôn gắn với thời kỳ rực rỡ nhất. Cho đến hiện tại, Vương Tổ Hiền vẫn được nhắc đến như một trong những biểu tượng nhan sắc và hình ảnh kinh điển của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), đại diện cho một thời vàng son khó có thể tái hiện lại.