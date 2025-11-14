Gương mặt 0 app của Mailisa

Thời gian gần đây, mọi thông tin xoay quanh cái tên Mailisa (tên thật là Phan Thị Mai, sinh năm 1975) - người sáng lập hệ thống Thẩm mỹ viện cùng tên thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Từ khối tài sản, cuộc sống sang chảnh đến chuyện tình với ông xã - Hoàng Kim Khánh,...

Trong số đó, nhan sắc thật, không có app của Mailisa là chủ đề được quan tâm đặc biệt. Bởi bà Mai thích chụp ảnh/ quay clip/ livestream qua app nhưng quá đà đến mức có lúc bay luôn màu của các chi tiết xung quanh.

Mailisa chủ yếu xuất hiện với filter chụp ảnh (Ảnh chụp màn hình)

Từ các hình ảnh ngoài đời được “team qua đường” chia sẻ, khi không có app chỉnh ảnh, gương mặt Mailisa kém thon gọn hơn, làn da cũng kém mướt hơn. Hơn nữa, tại những lần bắt gặp cam thường là đi sự kiện, vì vậy Mailisa thường trang điểm kĩ càng nên khó lộ khuyết điểm.

Mailisa khi không xài app (Nguồn: TikTok)

Thực tế, Mailisa nhiều lần tiết lộ mình đã can thiệp kỹ thuật làm đẹp để “50 tuổi nhưng trẻ như 30 - 35 tuổi”. Mai cho biết: “Mai là mẹ 4 con, có 2 cháu nội nên làn da bắt đầu có dấu hiệu của sự xuống cấp, xập xệ, lỏng lẻo, chảy xệ nên bác sĩ Mailisa đã chỉ định cần tới 52 sợi chỉ mới có thể siết toàn bộ hệ cơ trên mặt, giúp trẻ lại từ 12 - 15 tuổi”.

Hiện tại Mailisa đã có 3 lần căng da mặt, tổng cộng có 110 sợi chỉ ở toàn gương mặt. Trong đó lần căng da mặt lần thứ 3 với 52 sợi được livestream ngay trên tài khoản của Mailisa.

Ngoài ra, “bà trùm thẩm mỹ” còn tiêm một số chất trong làm đẹp như tiêm filler ở thái dương và rãnh cười, tiêm botox ở đuôi mắt và hàm để hàm đỡ chảy xệ, tiêm BAP và meso,... Tổng kết lại, Mailisa cho biết mình đã hết mấy chục triệu vào gương mặt này.

Tự Mailisa quay clip có app - không app (Nguồn: Mailisa)

Nhan sắc Mailisa khoảng 11 năm trước

Phan Thị Mai, thường được biết đến với tên Mailisa, là người sáng lập và điều hành hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa. Thương hiệu này được thành lập từ năm 1998, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực chăm sóc da và phun xăm thẩm mỹ. Từ một cơ sở nhỏ ban đầu, Mai phát triển chuỗi thẩm mỹ viện trải dài ở nhiều tỉnh thành.

Ngoài công việc, Mailisa còn được chú ý bởi cuộc sống cá nhân cùng chồng - doanh nhân Hoàng Kim Khánh, người nổi tiếng với niềm đam mê siêu xe.

Ngày 13/11 vừa qua, cơ quan chức năng đã đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở TMV Mailisa và lấy đi nhiều tài liệu. Hiện tại, công chúng đang tiếp tục tò mò về tình hình vợ chồng Mailisa, hệ thống doanh nghiệp và cập nhật từ cơ quan điều tra.

