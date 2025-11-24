Gửi con cho ông bà để vào TP.HCM mưu sinh, đôi vợ chồng trở về nhận tin đau lòng sau lũ

Trở về quê nhà sau thời gian đi làm xa, vợ chồng anh Nguyễn Duy Thanh (ở xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đau đớn khôn nguôi khi 2 con gái đã không còn. 2 con của anh Thanh là cháu N.L.A.T. (học lớp 7) và N.Đ.T. (học lớp 1) là nạn nhân của trận lũ lịch sử.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, anh Thanh cho biết vì hoàn cảnh, cách đây 5 năm, vợ chồng anh gửi con cho ông bà ngoại ở ở thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk nuôi giúp để vào TP.HCM kiếm sống. Hàng ngày, anh Thanh làm xe ôm còn vợ buôn bán lặt vặt, sống ở nhà trọ.

Mỗi năm, anh chị chỉ thu xếp được 1 lần về thăm các con ở quê nhà. Ngày 20/11 vừa qua, khi đang chạy xe, anh Thanh nhận được cuộc điện thoại thông báo, 2 con của anh đã tử vong trong lúc đi chạy lũ.

Anh Thanh bần thần, đau đớn khi 2 con gái gặp nạn trong trận lũ kinh hoàng. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Sau rất nhiều nỗ lực, vợ chồng anh Thanh đã về được tới nhà vào trưa ngày hôm sau. Về tới nơi, đôi vợ chồng đau đớn nhìn 2 con đã nằm trong 2 cỗ quan tài lạnh lẽo. Không kìm được đau buồn, vợ anh Thanh ngã quỵ, nằm mê sảng từ đó tới nay. Trưa ngày 23/11, gia đình, làng xóm đã tổ chức lễ tang cho 2 cháu nhỏ xấu số.

Người thân của anh Thanh cho hay, ngày 20/11, nước từ sông chảy tràn vào làng. Nước lên cao tới đầu người trong ngôi nhà cấp 4 của bố mẹ vợ anh Thanh. Ông bà dẫn 2 cháu lên gác xép trú ẩn nhưng nước vẫn lên, dần dần tiến sát. Ông bà ngoại đành nhờ người dượng của 2 cháu là anh N.X.K., ở gần nhà đưa ghe qua cứu.

Đắk Lắk là địa phương hứng chịu mưa lũ dữ dội nhất, cũng là nơi thiệt hại nặng nề nhất về người và của. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

2 cháu bé được ưu tiên đi trước. Chẳng ngờ, 3 dượng cháu khii đi tới dòng nước xiết thì ghe lật úp. Hôm sau nước rút, xóm làng tìm thấy thi thể 3 dượng cháu mắc ở một khóm tre trong làng.

Câu chuyện khiến dư luận bàng hoàng, đau xót, gửi lời chia buồn đến gia đình, mong những người thân của cháu sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho biết, theo thống kê, trong đợt mưa lũ vừa qua, Đắk Lắk là nơi hứng chịu mưa lũ dữ dội nhất, với nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cô lập. Đây cũng là nơi thiệt hại nghiêm trọng nhất

Hiện tỉnh có 63 trường hợp thiệt mạng, 8 người mất tích. Đắk Lắk có tới 150.000 nhà bị ngập sâu khi lũ dâng kỷ lục trên nhiều dòng sông.

Lũ rút để lại cảnh tượng tan hoang, tiêu điều. Lực lượng quân đội, công an giúp dân tham gia dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau lũ. (Ảnh: VOV.VN)

Về vật chất, Đắk Lắk có tới 63.000ha lúa, hoa màu, hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm, 117.000ha cây lâu năm và hơn 1.000ha thuỷ sản bị thiệt hại. Đến sáng 23/11 vẫn còn 162.025 hộ dân vẫn đang mất điện, 327 trạm BTS bị mất kết nối. Tổng thiệt hại về vật chất của địa phương hiện ước tính 5.330 tỷ đồng.