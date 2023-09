Gửi clip "nhạy cảm" cho bạn thân, nam thanh niên bị dựng "màn kịch" tống tiền

Ngày 27-9, Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) vừa ra quyết định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tôn Quyết (SN 1994, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Tôn Quyết tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.A.

Theo điều tra, tháng 3-2022, qua mạng xã hội, anh T. (SN 1994, trú tại huyện Đông Anh) tình cờ nhận ra bạn cũ cách gây 10 năm là Nguyễn Tôn Quyết và thường xuyên trò chuyện với nhau.

Thấy bạn có điều kiện nên Quyết thường xuyên vay mượn tiền của anh T.. Trong nhiều cuộc trò chuyện, anh T. có gửi cho Quyết xem các video nhạy cảm giữa anh với phụ nữ.

Đến khoảng tháng 6-2023, cần tiền tiêu xài, Quyết nảy sinh dùng những video nhạy cảm của anh T. để đe doạ, tống tiền của anh. Sau đó, Quyết lập 1 tài khoản Facebook giả mạo rồi nhắn tin vào Facebook chính của Quyết, với nội dung biết mối quan hệ thân thiết giữa Quyết và T,, đồng thời đang có trong tay 10 video có ảnh nhạy cảm của của anh T..

Quyết đe dọa muốn xóa những video này thì phải trả 5 triệu đồng. Trong trường hợp nếu không đưa tiền sẽ phát tán những video này và gửi cho những người thân trong gia đình anh T..

Sau đó, Quyết chụp nội dung tin nhắn gửi cho anh T. xem, và khuyên anh T. nên đưa tiền để Quyết đi "giải quyết" giúp. Lo sợ bị phát tán clip, anh T đưa cho Quyết 10 triệu đồng để "xử lý việc". Sau vài ngày, Quyết báo lại mới chỉ xóa được 8 video, còn 2 video nhạy cảm nữa chưa được xóa, và yêu cầu anh T. đưa thêm 10 triệu đồng nữa để "giải quyết" dứt điểm.

Chưa dừng lại đó, đến tháng 7-2023, Quyết tiếp tục nói với anh T. là có nhiều người khác cũng biết về video nhạy cảm và họ đang quấy rối Quyết. Bị can lại khuyên anh T. đưa tiền để Quyết nhờ một người bạn đang làm ở "Công an ở huyện Sóc Sơn" bắt những người này.

Do tin tưởng là Quyết có bạn làm ở Công an Sóc Sơn (Hà Nội) thật nên anh T. đưa cho Quyết 70 triệu đồng để bị can này tiếp tục lo "công việc". Tuy nhiên, sau đó, Quyết vẫn nhắn tin cho anh T. doạ nạt có thể bị lộ cho những người khác nữa.

Lúc này, anh T. bắt đầu nghi ngờ mình đang bị lừa nên anh đã đến Công an huyện Đông Anh trình báo sự việc. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Đông Anh đã xác định Quyết chính là người dựng lên "màn kịch" để lừa đảo bạn thân của mình.