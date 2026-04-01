Gục ngã trước Man City, mộng vô địch của Arsenal nguy cơ tan thành mây khói

Trận đấu Man City vs Arsenal thuộc vòng 33 Ngoại hạng Anh mang tính quyết định đến ngôi vô địch. Man City cần một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trên BXH.

2 đội nhập cuộc với thế trận khá cởi mở. Man City khởi đầu tốt hơn với tình huống Cherki đưa bóng trúng cột dọc. Nhưng rồi, Cherki vẫn có thể ghi tên mình lên bảng tỉ số. Phút thứ 16, tiền vệ người Pháp đi bóng đầy ngẫu hứng vượt qua một loạt cầu thủ Arsenal trước khi dứt điểm hiểm hóc mang về bàn mở tỉ số cho Man City.

Cherki ghi bàn thắng điệu nghệ

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không tồn tại được lâu. Ở tình huống sau đó, thủ môn Donnarumma mắc sai lầm nghiêm trọng với pha chuyền bóng trúng chân Kai Havertz và đi vào lưới, giúp Arsenal gỡ hòa 1-1.

Trận đấu tiếp tục diễn ra với các tình huống ăn miếng trả miếng sôi động. Haaland đưa bóng trúng cột dọc ở đầu hiệp hai. Sau đó tới lượt Eze bên phía Arsenal cũng phải tiếc nuối khi đặt lòng trúng khung gỗ bật ra.

Tới phút 65, Man City cuối cùng cũng vươn lên. O'Reilly thoát xuống góc trái vòng cấm Arsenal và chuyền vào trong, Haaland nhanh chân dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1.

Lần này, Arsenal đã không thể lập tức có pha đáp trả. Cơ hội đến với Gabriel nhưng anh lại không thắng được cột dọc khung thành Man City.

Nỗi thất vọng của Arteta

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Man City thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống chỉ còn 3 điểm trong khi vẫn còn 1 trận chưa đấu. Nếu thắng với bất cứ tỉ số nào trong trận đá bù, đội chủ sân Etihad sẽ chiếm ngôi đầu bảng. Mọi lợi thế được tạo ra đã tan biến, Arsenal đối mặt với nguy cơ thêm một lần phải chia tay giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh.

Kết quả: Man City 2-1 Arsenal

Bàn thắng:

Man City: Cherki 16', Haaland 65'

Arsenal: Havertz 18'

