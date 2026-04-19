AFF Cup: Tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu, Indonesia bị loại cay đắng trên sân nhà

Lượt trận cuối vòng bảng U17 AFF Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam chạm trán chủ nhà U17 Indonesia. Với lợi thế về điểm số, đoàn quân áo đỏ có thể đi tiếp nếu thắng, hòa hoặc thậm chí để thua với cách biệt từ 2 bàn trở xuống.

Dù vậy, HLV Cristiano Roland vẫn tung vào sân đội hình khá mạnh. Nhà cầm quân người Brazil muốn các học trò trải nghiệm trận đấu với đối thủ khó nhằn như Indonesia đồng thời cũng hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin và cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt. Lối chơi đầy chủ động của tuyển Việt Nam khiến các cầu thủ Indonesia gặp khó khăn. Đội bạn muốn đẩy cao đội hình chơi tấn công nhưng cũng không thể tạo ra được áp lực cần thiết.

U17 Việt Nam chiếm thế chủ động trước Indonesia

Hiệp một khép lại với tỉ số 0-0. Sang hiệp hai, thể trận vẫn nằm trong tay U17 Việt Nam. Lần lượt Văn Dương rồi Chu Ngọc Nguyễn Lực có cơ hội dứt điểm trước khung thành đối phương nhưng không thành công.

Những phút cuối trận, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ. Nhờ đó, U17 Indonesia có nhiều bóng hơn. Dù vậy, đội bạn cũng chỉ dừng lại ở những nỗ lực treo bóng tương đối thiếu tính toán vào vòng cấm địa. Các mảng miếng phối hợp của U17 Indonesia thiếu hẳn đi sự đột biến và hiệu quả.

90 phút khép lại với tỉ số 0-0, U17 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhất bảng A. Trong khi đó, U17 Indonesia ngậm ngùi bị loại. Bởi trong trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia đã đánh bại U17 Timor Leste với tỉ số 2-0. U17 Malaysia giành ngôi nhì bảng A và cũng đoạt luôn tấm vé dành cho đội nhì bảng xuất sắc.

U17 Malaysia (áo vàng) giành tấm vé cuối cùng vào bán kết

Tại vòng bán kết U17 AFF Cup 2026, U17 Việt Nam gặp U17 Australia. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 22/4 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Gelora Delta (Indonesia). Cùng ngày 22/4 vào lúc 15h30 là trận bán kết còn lại giữa U17 Lào và U17 Malaysia.