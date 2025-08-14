Tờ báo Anh The Guardian mới đây đã có bài bình luận cho rằng, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tới đây tại Anchorage-Alaska và cuộc trò chuyện riêng giữa họ có thể lặp lại một “công thức cho thảm họa”.

The Guardian nhận định, bài học từ Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ Helsinki 2018 là rất rõ ràng, việc để ông Trump ở một mình đối mặt với ông Putin là điều khó lường và nguy hiểm.

Bài báo nhắc lại rằng, tại Alaska, các nguyên thủ quốc gia sẽ thảo luận về khả năng trao đổi lãnh thổ nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.

Đây sẽ là lần tiếp xúc đầu tiên của ông chủ Điện Kremlin với người đứng đầu Nhà Trắng, đồng thời cũng là nhà lãnh đạo G7, kể từ khi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt được Nga triển khai vào tháng 2 năm 2022.

Tờ Guardian lưu ý rằng, trải nghiệm tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Helsinki năm 2018, nơi hai ông Trump và Putin thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước, các cáo buộc can thiệp bầu cử và cuộc xung đột ở Donbass, đã gây ra những lo ngại trước thềm cuộc gặp gỡ Alaska 2025.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng, ông không thấy lý do gì để cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ và điều này rõ ràng đã gây ra sự hoang mang cho các đồng minh phương Tây của Hoa Kỳ.

Khi rời khỏi phòng, ông chủ Nhà Trắng đã tỏ ra ‘choáng váng’ trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Điện Kremlin.

Tại cuộc họp báo, khi được các phóng viên phương Tây hỏi về kết luận của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rằng, chính Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, Trump đã nói rằng: “Tổng thống Putin nói với tôi rằng không phải Nga. Tôi cũng không thấy có lý do gì để nói [về Nga] như vậy”.

Theo tờ báo Anh, cũng giống như những gì đã trải qua tại hội nghị ở Helsinki năm 2018, ở Anchorage-Alaska ngày 15/8 tới, nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ cố gắng tác động đến ý tưởng của ông Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình, nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Moscow.

“Nhà lãnh đạo Nga muốn đạt được một thỏa thuận có lợi với Trump và nó sẽ được trình bày với Kiev và các thủ đô châu Âu khác, như một sự đã rồi” - cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine John Herbst nhận định.

Theo ông, việc không có lời mời nào dành cho các nhà lãnh đạo châu Âu “giống như Hội nghị Yalta năm 1945, khi Hoa Kỳ, Liên Xô và Anh quyết định số phận của một nửa châu Âu sau lưng các quốc gia này”.

Cần nói thêm rằng, các nhà lãnh đạo châu Âu đã không thuyết phục được Tổng thống Hoa Kỳ về sự cần thiết phải có sự hiện diện của Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky tại Alaska, điều đó không khác gì sự đồng ý với Nga về cái gọi là “sự không chính danh của ông Zelensky”, điều mà Moscow đã lấy cớ để gạt Kiev khỏi tiến trình đàm phán với Mỹ.