Gu của thiếu gia Minh Hoàng vì Phương Nhi mà phá lệ!

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng là cặp đôi được gọi tên nhiều nhất trong tháng 1 này. Trong ngày 22 - 23/1, cả hai sẽ chính thức tổ chức đám cưới tại một resort của gia đình chú rể.

Ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng (Ảnh: Vu Manh Tuan)

Hiện tại, các thông tin về cặp đôi lại được quan tâm, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhưng thú vị như gu chọn cà vạt của Minh Hoàng.

Trong vài năm gần đây, khi xuất hiện tại các sự kiện chính thức, con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thường xuyên chọn cà vạt màu vàng. Đây không phải là một lựa chọn ngẫu hứng. Thay vào đó, màu vàng là một trong hai màu sắc chủ đạo gắn liền với hình ảnh tập đoàn Vingroup.

Đây cũng được xem là lý do mà cả Minh Hoàng và anh trai - Phạm Nhật Quân Anh rất hay chọn cà vạt vàng cùng nhau.

Minh Hoàng thường chọn cà vạt vàng trong các sự kiện của tập đoàn (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, màu vàng của chiếc cà vạt cũng ẩn chứa nhiều thông điệp thú vị.

Theo trang The Tie Bar, cà vạt vàng tượng trưng cho sự sáng tạo, lạc quan và năng lượng. Từ sắc vàng kem bơ đến sắc vàng rực rỡ như màu nắng, cà vạt vàng thể hiện sự thông minh, cởi mở. Vì vậy khi sử dụng cà vạt này với vest hay trang phục công sở đều thể hiện sự nhiệt tình, cởi mở và nhiều năng lượng.

Trang Tie Doctor cũng đồng tình với nhận định này. Ngoài ra, màu vàng cũng là chi tiết hoàn hảo để thể hiện sự tươi sáng cho trang phục, cho thấy người dùng tự tin, vui vẻ và không ngại mạo hiểm.

Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Ảnh: Việt Hoàng)

Tuy nhiên mọi chuyện đều có ngoại lệ và ngoại lệ của Minh Hoàng là Phương Nhi.

Tại hỷ sự của anh trai Phương Nhi ở Thanh Hoá hồi tháng 11/2024, Minh Hoàng cũng tham dự và phá lệ - đeo cà vạt hồng. Lựa chọn này hoàn toàn khác so với hình ảnh quen thuộc trước đó chỉ để cùng tone màu với áo dài của nửa kia.

Cặp đôi tại đám cưới anh trai Phương Nhi (Ảnh: MXH)

Sự thay đổi này lập tức thu hút sự chú ý, không phải vì quá nổi bật, mà bởi hiếm hoi. Màu hồng, trong trường hợp này, không còn mang ý nghĩa thương hiệu hay đại diện cho điều gì mà chỉ đơn giản là sự tương đồng của một cặp đôi,

Việc doanh nhân hay chính khách đeo cà vạt cùng tông màu với trang phục của vợ không mới nhưng luôn khiến công chúng thích thú. Bởi sự đồng điệu về màu sắc tạo nên hình ảnh một chỉnh thể thống nhất, truyền tải thông điệp về đồng hành, ổn định và hài hòa trong đời sống cá nhân.

Ở góc độ truyền thông hình ảnh, chi tiết này giúp cặp đôi trở nên gắn kết hơn đồng thời làm mềm hình ảnh quyền lực doanh nhân hay nguyên thủ. Có thể thấy chỉ với một chiếc cà vạt, họ có thể thể hiện sự tinh tế, kiểm soát hình ảnh và thông điệp cá nhân một cách kín đáo nhưng hiệu quả.

