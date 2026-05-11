Gu chơi xe của Miu Lê: Trung thành với tông màu trắng, nâng cấp dần từ Mercedes-Benz sang Porsche

Miu Lê đang trở thành cái tên được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội sau thông tin liên quan tới nghi án sử dụng chất cấm. Nữ ca sĩ đã làm việc với cơ quan công an sau khi lực lượng chức năng kiểm tra một nhóm người tại Hải Phòng và phát hiện một số trường hợp dương tính với ma túy qua test nhanh. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy.

Trước khi vướng ồn ào, Miu Lê từng nhiều lần gây chú ý với dàn xe mang phong cách khá đa dạng, từ sedan hạng sang cho tới coupe thể thao. Các mẫu xe gắn với nữ ca sĩ cũng cho thấy xu hướng nâng cấp dần theo thời gian, từ những chiếc xe phục vụ di chuyển thường ngày sang các dòng xe thiên về trải nghiệm cầm lái.

Mercedes-Benz E 200

Chiếc xe đầu tiên được biết đến rộng rãi gắn với Miu Lê là Mercedes-Benz E 200. Vào khoảng năm 2014, nữ ca sĩ từng được bắt gặp nhận bàn giao mẫu sedan hạng sang này.

Mercedes-Benz E 200 khi đó sử dụng động cơ tăng áp 2.0L kết hợp hộp số tự động 7 cấp, cho cảm giác lái nhẹ nhàng và phù hợp di chuyển đô thị. So với các mẫu sedan phổ thông cùng thời, E-Class nổi bật hơn ở chất lượng hoàn thiện nội thất, hệ thống cách âm và loạt tiện nghi đặc trưng của thương hiệu xe Đức.

Ở thời điểm cách đây hơn 10 năm, Mercedes-Benz E 200 cũng được xem là một trong những mẫu sedan hạng sang được nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn nhờ hình ảnh sang trọng nhưng không quá phô trương.

Mercedes-Benz S 400

Sau E 200, Miu Lê tiếp tục chuyển sang sử dụng Mercedes-Benz S 400. Đây được xem là bước nâng cấp đáng chú ý bởi S-Class vốn là dòng sedan cao cấp nhất của Mercedes-Benz tại Việt Nam thời điểm đó. Trong giai đoạn khoảng 2016-2017, Mercedes-Benz S 400 có giá khởi điểm hơn 3,8 tỷ đồng.

So với E-Class, S 400 sở hữu kích thước lớn hơn đáng kể, khoang cabin rộng rãi và tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm cho người ngồi phía sau. Xe được trang bị các tiện nghi cao cấp như ghế chỉnh điện đa hướng, đèn viền nội thất, hệ thống giải trí dành cho hàng ghế sau cùng khả năng cách âm vốn là điểm mạnh của S-Class.

Mẫu sedan này sử dụng động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.0L, cho công suất khoảng 333 mã lực. Khối động cơ này kết hợp với hệ thống treo khí nén giúp chiếc xe ưu tiên sự êm ái khi vận hành, khác biệt đáng kể so với cảm giác lái thiên về thể thao của Porsche 718 Cayman mà nữ ca sĩ sở hữu sau đó.

Đây cũng là mẫu xe xuất hiện cùng Miu Lê khá thường xuyên trong giai đoạn hoạt động nghệ thuật cho đến nay. Nữ ca sĩ nhiều lần sử dụng Mercedes-Benz S 400 để di chuyển tới sự kiện, ghi hình hoặc xuất hiện trong các hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Cô cũng thường xuyên check-in bên chiếc sedan hạng sang này.

Porsche 718 Cayman

Đáng chú ý nhất trong garage của nữ ca sĩ có lẽ là Porsche 718 Cayman. Chiếc xe mang ngoại thất màu trắng, trùng với tông màu từng xuất hiện trên các mẫu Mercedes-Benz mà cô sở hữu trước đó.

Tại thời điểm mở bán ở Việt Nam, Porsche 718 Cayman có giá khoảng 3,54 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn, trong khi bản S ở mức 4,45 tỷ đồng. Mẫu xe của Miu Lê là phiên bản tiêu chuẩn, sử dụng động cơ boxer 4 xy-lanh tăng áp dung tích 2.0L cho công suất 300 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,7 giây khi trang bị hộp số PDK cùng gói Sport Chrono.

So với hai mẫu Mercedes-Benz trước đó, Porsche 718 Cayman mang triết lý hoàn toàn khác. Đây là dòng coupe động cơ đặt giữa thiên về cảm giác lái, khoang cabin chỉ có hai chỗ ngồi và khoảng sáng gầm thấp hơn đáng kể. Thiết kế này cũng khiến chiếc xe trở nên nổi bật hơn mỗi khi xuất hiện trên phố.

Một điểm khá thú vị là các mẫu xe từng gắn với Miu Lê đều mang ngoại thất màu trắng. Từ Mercedes-Benz E 200, S 400 cho tới Porsche 718 Cayman, nữ ca sĩ đều lựa chọn cùng một tông màu, tạo sự đồng nhất cho garage xe cá nhân.