GS25 Việt Nam Music Festival: Không chỉ là sự kiện âm nhạc mà là lời tuyên ngôn "Gen Z muốn gì GS25 Việt Nam có đó!"

Tại đây, GS25 Việt Nam cho thấy họ không đơn thuần là chuỗi cửa hàng tiện lợi mà là "platform lifestyle" thật sự, nơi những điều giới trẻ thích đều được chiều tới bến.

"Mát tay slấy quà"

Nếu bạn là thành viên Loyalty GS25 Việt Nam, hẳn không xa lạ với chiếc tủ lạnh "gấp quà" trong app. Tại sự kiện, GS25 Việt Nam mang nguyên phiên bản đời thực với tính năng đúng chuẩn: càng chơi càng nhiều quà. Một cách thông minh để nói rằng: "Dù ở online hay offline, GS25 Việt Nam luôn khiến trải nghiệm của Gen Z liền mạch, nhất quán."

"Đóng băng Hana Dul Xê Dzô" – khi Cô 5 Sen thành... quản trò Squid Game

Phiên bản campzone gây sốt khi linh vật quốc dân Cô 5 Sen hóa "camera 360 độ" quan sát hội bạn. Vừa vui vừa áp lực nhẹ. Trò chơi thể hiện tinh thần: GS25 Việt Nam luôn mang xu hướng hot nhất bước vào đời sống thường nhật của giới trẻ nhanh như cách Gen Z bắt trend TikTok.

"Đu Đông Ăn Đã"

Thử thách ăn uống cùng hội bạn khiến dân tình cười nghiêng ngả. Nhiều người đùa rằng: "GS25 Việt Nam sợ tụi mình đói nên ‘chơi lớn’ luôn một trò khuyến khích… ăn". Đằng sau sự hài hước là thông điệp: Ăn uống không chỉ là nhu cầu mà là chất keo gắn kết Gen Z và cộng đồng và GS25 Việt Nam

"Đến Đông Cùng Đá"

Giới trẻ được thỏa sức "đá bóng" trên bãi cỏ cuối tuần cùng bạn bè. Một hoạt động đơn giản nhưng đầy tính kết nối, đúng tinh thần: GS25 Việt Nam mong tạo ra không gian để bạn sống đúng mood, sống cùng hội, sống đúng chất Gen Z.

Photobooth "Lò Vee Sóng"

Ăn mặc đẹp, chơi vui rồi mà không có tấm ảnh xịn thì coi như… chưa đi sự kiện. Photobooth được thiết kế riêng theo ngôn ngữ thị giác của GS25 Việt Nam, tạo nên hàng dài người xếp hàng chờ "lên sóng".

Nhiều khán giả hài hước nhận xét rằng "GS25 Việt Nam tổ chức festival bán vé nhưng chẳng khác nào… cho". Lời trêu đùa xuất phát từ việc người tham dự không chỉ được trải nghiệm âm nhạc, mà còn nhận hàng loạt quà tặng từ khu campzone. Đáng chú ý, vé tham dự còn có hình thức được quy đổi ưu đãi đặc biệt dành riêng cho thành viên Loyalty của GS25 Việt Nam.

Từ hình thức triển khai các hoạt động đổi vé cho đến cơ chế ưu tiên người dùng trong hệ sinh thái của mình, có thể thấy GS25 Việt Nam đang theo đuổi định hướng trở thành nền tảng phong cách sống (lifestyle platform) nơi thương hiệu không chỉ cung cấp sản phẩm, mà tạo ra việc kết nối cảm xúc với giới trẻ.

Không chỉ là một sân khấu âm nhạc, GS25 Việt Nam Music Festival được chia thành bốn chương với concept rõ ràng, tái hiện từng giai đoạn kết nối giữa thương hiệu và người dùng trẻ.

Chương 1: Người bạn thanh xuân

Gợi lên hình ảnh GS25 Việt Nam như người đồng hành cùng Gen Z trong những khoảnh khắc đời thường nhất từ bữa ăn vội mùa thi đến đêm tụ tập với hội bạn. CoolKid, Lyly và Captain mở màn với ba cách xuất hiện khác biệt (scooter đường phố, kẹo bông tuổi trẻ, chiếc xe biểu tượng khát khao bứt phá) và cùng sáng tác ca khúc riêng cho GS25 Việt Nam, kể câu chuyện thương hiệu bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ mình.

Chương 2: Tin yêu đúng điệu

Thể hiện niềm tin rằng GS25 Việt Nam luôn xuất hiện đúng lúc – đúng nhu cầu. Dương Domic, Kay Trần và Bích Phương lần lượt bước ra trong phần visual thiết kế riêng, với hiệu ứng ánh sáng và điểm chạm thương hiệu trên sân khấu. Những khoảnh khắc ấy cho thấy sự "ăn ý" giữa GS25 Việt Nam và ngôn ngữ biểu cảm của nghệ thuật đại chúng.

Chương 3: Đồng Đội Ước Mơ

Lấy cảm hứng từ tinh thần "đi đâu cũng phải có đồng minh", tôn vinh những mối quan hệ gắn kết bền chặt. Phương Mỹ Chi với hành trình 10 năm ca hát từ tuổi thơ, cùng Jun Phạm và Isaac trong hình ảnh trưởng thành nhưng vẫn đầy năng lượng trẻ, đã tái hiện điều GS25 Việt Nam mong muốn trở thành: một người bạn đáng tin cậy ở mọi giai đoạn hành trình.

Chương 4: BFF

Kết thúc chương trình với tinh thần "best friend forever". Sự xuất hiện của Loco và center quốc dân Kang Daniel tạo nên cao trào cảm xúc, phản ánh văn hóa "đu idol" của giới trẻ. Đây cũng là minh chứng cho định vị GS25 Việt Nam như cầu nối giữa trải nghiệm Việt - Hàn và cảm hứng giải trí hiện đại.

Sự kiện được tổ chức tại Creative Park không gian mở giữa lòng thành phố, nơi có thể phóng tầm mắt ra sông Sài Gòn và cảm nhận nhịp phát triển của đô thị trẻ. Việc lựa chọn địa điểm này không chỉ mang ý nghĩa về mặt cảnh quan, mà còn thể hiện tinh thần "xuất hiện đúng nơi giới trẻ hiện diện" của GS25 Việt Nam: cởi mở, hiện đại và luôn bắt nhịp với dòng chuyển động của thành phố.

Với Gen Z, điều nhớ lâu nhất không phải là tiết mục nào mở màn mà là cảm giác hôm đó mình đã vui cùng ai. Và tại festival này, câu trả lời chính là: vui cùng GS25 Việt Nam.

Lần đầu tiên tổ chức, GS25 Việt Nam Music Festival đã vượt xa mọi dự đoán khi không chỉ thu hút hàng nghìn khán giả tham dự mà còn tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng trẻ. Thành công này đặt ra một câu hỏi đầy kỳ vọng cho năm 2026: Sau khi đã "chạm" giới trẻ bằng âm nhạc, trải nghiệm và văn hóa sống, điểm đến tiếp theo của GS25 Việt Nam sẽ là gì?

GS25 VIỆT NAM MUSIC FESTIVAL được tổ chức bởi GS 25 VIETNAM thuộc tập đoàn Sơn Kim Group

Địa điểm: Công viên Sáng tạo, đường Nguyễn Thiện Thành, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin thêm về GS25 Việt Nam xem tại: https://gs25.com.vn/