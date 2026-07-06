GS25 thông báo kết quả xác minh của cơ quan chức năng sau phản ánh về vệ sinh tại cửa hàng ở Hà Nội

GS25 cho biết cơ quan chức năng không phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh tại cửa hàng từng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Sáng 6/7, GS25 Việt Nam phát đi thông báo mới nhất liên quan đến vụ việc một cửa hàng của hệ thống tại Hà Nội bị phản ánh về điều kiện vệ sinh.

Theo doanh nghiệp, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, GS25 đã chủ động tạm ngưng hoạt động cửa hàng liên quan để tiến hành rà soát toàn diện, đồng thời phối hợp đầy đủ và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Thông báo từ GS25

GS25 cho biết, theo kết quả xác minh của Cơ quan Quản lý thị trường phối hợp cùng chính quyền phường Cầu Giấy (TP Hà Nội), cửa hàng được phản ánh không phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm cũng như trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp cũng khẳng định luôn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp từ khách hàng và xem đây là cơ hội để tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành.

"Chúng tôi đã và đang tăng tần suất kiểm tra, đồng thời phối hợp với đơn vị chuyên môn rà soát, kiểm soát vệ sinh tại cửa hàng liên quan, để khách hàng an tâm khi mua sắm", thông báo nêu.

Đồng thời, GS25 gửi lời xin lỗi khách hàng vì những lo ngại và bất tiện mà sự việc đã gây ra, khẳng định sự tin tưởng của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu và là động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ.

Trước đó, ngày 30/6, trên fanpage chính thức, GS25 thông báo cửa hàng tại số 4-6 ngõ 36 Duy Tân tạm ngừng hoạt động từ ngày 29/6 để "kiểm tra và rà soát toàn diện cơ sở vật chất cũng như quy trình vận hành".

Khi đó, doanh nghiệp cho biết việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu và thời điểm mở cửa trở lại sẽ phụ thuộc vào việc cửa hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận thời gian qua

Loạt thông báo này được đưa ra sau khi trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một con chuột xuất hiện tại khu vực chế biến đồ ăn của một cửa hàng mang thương hiệu GS25. Đoạn clip do một khách hàng ghi lại cho thấy con chuột bò lên khu vực đặt khay và dụng cụ chế biến thực phẩm.

Đến nay, GS25 chưa xác nhận chính thức nội dung trong đoạn video cũng như chưa công bố kết quả kiểm tra đối với vụ việc. Vì vậy, mối liên hệ giữa đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội và việc cửa hàng tạm dừng hoạt động hiện chưa được cơ quan có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp xác nhận.

GS25 là thương hiệu cửa hàng tiện lợi có nguồn gốc từ Hàn Quốc, gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2018 thông qua Công ty TNHH GS25 Việt Nam, liên doanh giữa GS Retail (Hàn Quốc) và Sơn Kim Land.

Thương hiệu phát triển theo mô hình cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7, kết hợp bán lẻ hàng tiêu dùng với các sản phẩm ăn uống chế biến sẵn. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, đến năm 2025, GS25 đã có hơn 400 cửa hàng trên cả nước, phục vụ chủ yếu nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Ảnh: GS25

Trên website chính thức, GS25 định vị thương hiệu theo triết lý "Friendly - Fresh - Fun", trong đó "Fresh" (tươi mới) được xem là một trong những giá trị cốt lõi. Doanh nghiệp cho biết tập trung phát triển các dòng thực phẩm chế biến sẵn, món ăn phong cách Hàn Quốc và các sản phẩm mang thương hiệu độc quyền YOUUS, hướng đến mục tiêu cung cấp thực phẩm tươi ngon, chất lượng cùng trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng.