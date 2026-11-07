Green SM gửi thông báo quan trọng đến toàn bộ tài xế trên cả nước

Green SM khuyến nghị tài xế chủ động kiểm tra trạng thái cập nhật ảnh CCCD và ảnh chân dung trên ứng dụng.

Ngày 6/11, Green SM gửi thông báo về việc cập nhật tính năng bổ sung hồ sơ xác thực tài khoản trên ứng dụng Tài xế Green SM. Theo đó, tài xế được yêu cầu bổ sung ảnh căn cước công dân (CCCD) và có thể cập nhật ảnh chân dung khi cần thiết.

Những thông tin này phục vụ quá trình xác thực danh tính, nhận diện khuôn mặt khi bắt đầu ca vận doanh hoặc khi hệ thống yêu cầu.

Theo hướng dẫn của Green SM, tài xế cần lưu ý hai nội dung khi cập nhật hồ sơ. Trong đó, bổ sung ảnh CCCD là yêu cầu bắt buộc, còn cập nhật ảnh chân dung chỉ thực hiện khi có nhu cầu thay đổi.

Cách cập nhật ảnh CCCD xác thực tài khoản

Để xác thực tài khoản, tài xế cần bổ sung ảnh CCCD trên ứng dụng. Đây là bước giúp hệ thống ghi nhận tài khoản đã được xác thực, đồng thời hỗ trợ quá trình nhận diện khuôn mặt diễn ra thuận lợi hơn khi bắt đầu ca vận doanh.

Bước 1: Mở menu bên trái hoặc thông báo trên Ứng dụng Tài xế Green SM.

Bước 2: Chọn Cập nhật hồ sơ.

Bước 3: Chọn Ảnh CCCD.

Bước 4: Thực hiện chụp ảnh CCCD sau đó thực hiện xác thực khuôn mặt và xác thực danh tính điện tử bằng CCCD theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Bước 5: Chờ hệ thống xử lý và hiển thị trạng thái “ Đã cập nhật ” để xác nhận hoàn tất.

Cách cập nhật ảnh chân dung trên ứng dụng Tài xế Green SM

Khác với ảnh CCCD, ảnh chân dung là hạng mục bổ sung. Tài xế không cần cập nhật lại nếu ảnh hiện tại đã được hệ thống ghi nhận.

Để kiểm tra, tài xế truy cập “Cập nhật hồ sơ”, chọn mục “Ảnh chân dung”. Nếu trạng thái hiển thị “Đã cập nhật”, không cần thực hiện thêm thao tác.

Trường hợp muốn thay đổi ảnh, tài xế có thể thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Mở menu bên trái hoặc thông báo trên Ứng dụng Tài xế Green SM.

Bước 2: Chọn Cập nhật hồ sơ.

Bước 3: Chọn Ảnh Chân dung.

Bước 4: Thực hiện chụp ảnh hoặc tải lên ảnh chân dung.

Bước 5: Chờ hệ thống xử lý xét duyệt và hiển thị trạng thái “Đã cập nhật” để xác nhận hoàn tất.

Green SM lưu ý, ảnh chân dung phải thể hiện rõ khuôn mặt, tài xế mặc đồng phục của hãng. Hình ảnh cũng cần phù hợp với ảnh CCCD và ảnh được sử dụng trong quá trình xác thực khuôn mặt.

Theo Green SM, trong trường hợp tài xế chưa hoàn tất cập nhật ảnh CCCD và mục ảnh chân dung vẫn hiển thị trạng thái “Chưa cập nhật”, nếu quá trình xác thực khuôn mặt khi bắt đầu ca vận doanh hoặc khi hệ thống yêu cầu xác thực không thành công, tài xế cần cập nhật đầy đủ cả hai mục theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, tài xế vẫn có thể tiếp tục vận doanh khi một trong hai mục đã hiển thị trạng thái “Đã cập nhật”, không phải chờ cả hai mục hoàn tất. Dù vậy, tài xế cần tiếp tục bổ sung thông tin còn thiếu để hoàn tất hồ sơ xác thực tài khoản.

Green SM khuyến nghị tài xế chủ động kiểm tra trạng thái cập nhật ảnh CCCD và ảnh chân dung trên ứng dụng, tranh thủ hoàn tất các yêu cầu trong thời gian trống để hạn chế gián đoạn quá trình bắt đầu ca và vận doanh.