Green Innovation Summit 2025: Tái định nghĩa thương hiệu cho thế hệ Net Zero – “Kẻ đến sau sẽ bị bỏ lại”

Sáng 22/8, sự kiện Green Innovation Summit (GI Summit) 2025 đã chính thức khai mạc trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo – InnoEx 2025.

Với chủ đề “Tái định nghĩa thương hiệu cho thế hệ Net Zero”, GI Summit đã quy tụ đông đảo CEO các tập đoàn trong nước và quốc tế, chuyên gia hàng đầu về ESG, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, cùng các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính xanh.

Đây là diễn đàn trọng điểm trong InnoEx 2025, nơi tập trung những góc nhìn chiến lược và giải pháp hành động để đưa doanh nghiệp Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững.

Thế hệ Net Zero – chân dung người tiêu dùng mới

Các diễn giả thống nhất rằng, thế hệ Net Zero không chỉ là một nhóm khách hàng trẻ, mà là lực lượng tiêu dùng đang định hình lại thị trường. Khác biệt lớn nhất của họ so với các thế hệ trước là lựa chọn thương hiệu không chỉ dựa vào giá hay chất lượng, mà còn dựa trên chuỗi cung ứng minh bạch, phát thải carbon và trách nhiệm xã hội.

Theo báo cáo của NYU Stern (2024), sản phẩm được gắn nhãn bền vững đã chiếm tới 41% tăng trưởng toàn ngành hàng tiêu dùng đóng gói (CPG). Một khảo sát của PwC (2024) cho thấy người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm gần 10% cho sản phẩm minh bạch về ESG.

Đặc biệt, Deloitte ghi nhận 62% khách hàng sẵn sàng trả thêm tới 20% giá trị cho sản phẩm thân thiện môi trường, nhưng 57% lại không tin vào những tuyên bố xanh thiếu minh bạch. Đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng: doanh nghiệp nào không xoay chuyển kịp sẽ đánh mất thị phần ngay trên sân nhà.

Bà Bùi Thị Ngọc Kiều - Giám đốc Pháp lý và Đối ngoại AB InBev Đông Nam Á nhấn mạnh trong keynote mở màn:

“Chúng tôi đã được thành lập cách đây hơn 600 năm và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục hoạt động trong 600 năm nữa. Cách duy nhất để chúng tôi có thể làm được điều đó là thông qua đổi mới bền vững”

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Secoin, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM nhấn mạnh, Việt Nam và TP.HCM đang có cơ hội tái định hình mô hình phát triển theo hướng xanh.

Hiện tại, doanh nghiệp đang đối mặt áp lực từ chính sách quốc tế (ESG, carbon), nguy cơ bị loại khỏi chuỗi cung ứng, thị trường tiêu dùng thay đổi, trong khi 90% doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng cho chuyển đổi xanh.

Ông nêu ra hướng đi hiện nay của các doanh nghiệp phải chuyển mình, từ tự nguyện sang bắt buộc, từ đơn lẻ chuyển thành liên minh và từ thí điểm chuyển sang áp dụng đại trà.

“Các hoạt động trọng tâm sẽ bao gồm sản xuất xanh, vật liệu xanh, sản phẩm xanh, chuỗi cung ứng xanh, với 6 giải pháp chính: công nghệ, tài chính, quản trị, văn hóa – xã hội, thị trường xanh, hệ sinh thái kết nối công – tư – quốc tế. Lãnh đạo doanh nghiệp cần trở thành “kiến trúc sư xanh”, linh hoạt và tạo cảm hứng đổi mới. Chuyển đổi xanh không chỉ để thích ứng, mà để dẫn đầu và tạo lợi thế cạnh tranh toàn cầu”, ông Đinh Hồng Kỳ cho biết.

Ông Thái Văn Chuyện – Tổng Giám đốc TTC AgriS cũng khẳng định: “Doanh nghiệp nào biết xanh hóa chuỗi giá trị sớm sẽ nắm lợi thế, kẻ đến sau sẽ bị bỏ lại.”

TTC AgriS hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, khép kín chuỗi giá trị từ nông trại đến sản xuất và tiêu dùng. Với doanh thu hơn 1 tỷ USD, sản phẩm công ty xuất khẩu tới 69 quốc gia; dẫn đầu ngành mía và dừa tại Việt Nam.

Hiện tại, công ty đã ứng dụng chuyển đổi số và xanh hóa bao gồm áp dụng ứng dụng Digifarm (quản lý nông dân, trồng trọt), DigiFactory (nhà máy thông minh), WMS/TMS (quản lý kho & vận tải), kết hợp R&D tại Việt Nam, Úc, Singapore; phát triển kinh tế tuần hoàn.

Nhờ các giải pháp tư duy, sáng tạo, công ty đã giảm 21% phát thải khí nhà kính giai đoạn 2021–2022, với 95% nước thải tái sử dụng, 100% năng lượng sinh khối (biomass), kết hợp năng lượng mặt trời.

Ông Chuyện cho rằng, phát triển bền vững vừa tốn kém cùng vừa tiết kiệm, quan trọng là tư duy lãnh đạo và chiến lược dài hạn. Doanh nghiệp cần chủ động thay đổi để không chỉ tồn tại mà còn tạo lợi thế cạnh tranh xanh.

Trong phiên thảo luận chính có sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp, bà Huỳnh Thị Xuân Liên – Chủ tịch Công ty Thời trang CAO (CAF), TS. Nguyễn Thanh Mỹ (Rynan Technologies Vietnam), ông Phan Minh Thông (Phúc Sinh Group) và bà Nguyễn Thanh Giang (Tetra Pak Vietnam), đã nhấn mạnh bốn ưu tiên hành động:

Tích hợp ESG vào chiến lược quản trị để đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu và kỳ vọng của nhà đầu tư. Xanh hóa chuỗi cung ứng, học hỏi từ các tập đoàn quốc tế.

Đổi mới công nghệ xanh để giảm phát thải và tối ưu chi phí. Hợp tác đa bên giữa doanh nghiệp – chính quyền – viện trường nhằm đạt mục tiêu Net Zero 2050.

Phiên thảo luận chỉ ra thế hệ Net Zero không chỉ là giới trẻ, mà mọi thế hệ, mọi cá nhân, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách đều phải tham gia. Đó là tư duy và trách nhiệm chung với cộng đồng, đất nước và hành tinh.

Các nhà lãnh đạo đều đồng quan điểm rằng Net Zero không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để tồn tại và cạnh tranh. Doanh nghiệp Việt Nam có thể tiên phong bằng cách đầu tư công nghệ, chứng chỉ bền vững, và kết nối người tiêu dùng nội địa với sản phẩm xanh. Ngoài ra, cần sự đồng hành từ chính sách trong nước để người Việt cũng được hưởng lợi từ những sản phẩm bền vững.

Green Innovation Accelerator – bệ phóng cho startup và SME xanh

Điểm nhấn đặc biệt là vòng pitching Chương trình Tăng tốc Đổi mới Xanh - Green Innovation Accelerator 2025, nơi Top 6 Dự án xuất sắc trình bày giải pháp trong các lĩnh vực quản lý chất thải & kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp bền vững và công nghệ làm sạch, ESG.

Top 6 Dự án được tuyển chọn từ hơn 100 dự án đến từ 10 quốc gia sẽ tranh tài tại GIF 2025 gồm:

BOTOL (Việt Nam): máy thu gom tái chế nhựa, lon nhôm thông minh đặt tại các khu đô thị, giúp người dùng đổi rác tái chế lấy phần thưởng/ưu đãi và góp phần xây dựng thói quen sống xanh, giảm rác thải nhựa ra môi trường.

BIOPHENOLICS (Nhật Bản): cung cấp hợp chất phenolic sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, ứng dụng trong mỹ phẩm và thực phẩm, thay thế nguyên liệu hoá học

FORTE BIOTECH (Singapore): kit test chẩn đoán nhanh và chính xác các loại bệnh trên tôm, giúp hạn chế lạm dụng kháng sinh và ô nhiễm nguồn nước

N&E (Singapore): công nghệ Vikang chất kháng khuẩn tự nhiên chiết xuất từ thực phẩm tái chế, hoàn toàn ăn được, ứng dụng vào bao bì thực phẩm, dung dịch rửa rau củ, trái cây

MAXDREAM (Việt Nam): máy lọc nước uống thế hệ mới, tiết kiệm 50–90% điện năng, giảm 80–90% lượng nước thải rò rỉ so với công nghệ RO truyền thống, đồng thời thân thiện với môi trường và bền vững hơn trong sử dụng lâu dài.

WEAVAIR (Canada): giải pháp kiểm toán ESG từ xa bằng nền tảng kết hợp AI & dữ liệu, giúp theo dõi hiệu quả quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon

Green Innovation Summit 2025 khẳng định một chân lý mới: Người tiêu dùng Net Zero đang dẫn dắt thị trường, thương hiệu chỉ tồn tại khi được tái định nghĩa bằng bền vững, và doanh nghiệp Việt Nam cần hành động ngay hôm nay để không bị bỏ lại phía sau.