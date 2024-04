Green Fashion: Từ ý tưởng sống xanh đến triển lãm ra mắt tại London của nhà thiết kế người Việt

Triển lãm Green Fashion: A journey from Revolution to Revolutions (Tạm dịch - Thời trang xanh: Hành trình từ ý tưởng tái sinh đến những cuộc cách mạng) của Nhà thiết kế Lan Hương đã được khai mạc tại Trung tâm Đại học London South Bank (LSBU) ngày 19/3 vừa qua đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn và truyền thông nơi đây.

Tiến sĩ Trần Mai Khanh trong vai trò GIám tuyển của triển lãm Green Fashion

Dạo bước qua hành trình của những ý tưởng xanh

Green Fashion đã giới thiệu đến khán giả xứ sở sương mù bộ sưu tập thời trang từ cây gai xanh (ramie). Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng vải gai, có khả năng phân hủy sinh học 100% và có thể tái sử dụng cũng như tái chế.

Bước chân vào triển lãm, khán giả có thể lắng nghe, quan sát và tìm hiểu câu chuyện của vật liệu sợi gai. Trong bối cảnh ngành thời trang đang chung tay thúc đẩy các ý tưởng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng. Green Fashion cũng là một trong những tiếng nói và thông điệp mạnh mẽ của nghệ sĩ Việt Nam.

Dẫn dắt khán giả qua những cuộc đối thoại khác nhau của thời trang với môi trường, tiến sĩ Trần Mai Khanh (Mika) đồng thời cũng là giám tuyển của triển lãm đã chia sẻ: "Quần áo ngày nay đang chiếm tới 8-10% lượng khí thải carbon trên toàn cầu. Chính vì thế, nghiên cứu của tôi kết hợp cùng với nhà thiết kế hàng đầu Lan Hương tại triển lãm Green Fashion lần này sẽ phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn vai trò của ngành thời trang trong mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C."

Dòng sản phẩm được sản xuất bằng vải gai, có khả năng phân hủy sinh học 100% và có thể tái sử dụng cũng như tái chế.

Cụ thể, triển lãm sử dụng ý tưởng không gian là những bản phác thảo và ghi chú của nhà thiết kế Lan Hương trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn chất liệu. Thiết kế từ sợi gai xanh là cách để họ kể câu chuyện về hành trình của một nguyên liệu bền vững, khởi nguồn từ nông trại đến thời trang cao cấp và vươn ra các lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Ngoài ra, việc xây dựng và sắp xếp không gian triển lãm cũng mang đến cho người xem trải nghiệm về quá trình sáng tạo, khám phá những chi tiết không thể thấy trên sàn diễn, đồng thời lồng ghép khéo léo các thông tin về chất liệu, lịch sử hình thành và ứng dụng của cây gai xanh.



Không chỉ có thời trang, Green Fashion còn là sự giao thoa của hội họa, nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật thị giác, gây ấn tượng và tạo kết nối giữa khán giả với thời trang xanh và tiêu dùng bền vững.

Mang Việt Nam ra thế giới với chất liệu văn hóa truyền thống

Triển lãm Green Fashion không chỉ là tiếng nói của những người làm nghiên cứu và thời trang với trách nhiệm của môi trường, xã hội, mà đó còn là sự tự hào của tinh thần, chất liệu và trí lực Việt Nam.

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh, Green Fashion cũng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước, đồng thời quảng bá văn hóa và thời trang Việt Nam tại Anh - một trung tâm thời trang lớn trên thế giới.

Tại đây, gần 40 mẫu áo dài Việt Nam đều được thêu tay tinh xảo. Mỗi mẫu áo là một tác phẩm nghệ thuật khắc họa đời sống văn hóa, tinh thần phong phú của người Việt qua hình ảnh những cổng làng cổ, tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, họa tiết dân tộc hay các loài hoa đã trở thành biểu tượng 4 mùa của Hà Nội.

Nét đẹp của văn hóa và truyền thống Việt Nam được thể hiện đầy sang trọng và tinh tế tại triển lãm Green Fashion

Trong khi đó, các mẫu thiết kế tôn vinh mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Anh thể hiện sự giao thoa giữa hai nền văn hóa với các biểu tượng cột cờ Hà Nội, đồng hồ Big Ben, logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh. Với concept "Sketchbook" làm chủ đạo, khán giả sẽ được đắm mình vào không gian triển lãm, cũng như ngắm nhìn cuốn sổ ký họa khổng lồ được tái hiện đầy công phu của nhà thiết kế Lan Hương. Từ đó, hiểu cách cô sử dụng sợi gai để làm quần áo và sợi gai được sử dụng trong các bối cảnh khác như thế nào

Được gây quỹ bởi The Academy of Marketing and Marketing Trust - Green Fashion là dự án đầu tiên của người Việt nhận được tài trợ của tổ chức này. Thông qua triển lãm cùng sự bắt tay của Tiến sĩ Mai Khanh và Nhà thiết kế Lan Hương công chúng và khán giả đang mong đợi nhiều hơn về những bước tiến, thành tựu tiếp theo của thời trang xanh nói riêng và tiêu dùng bền vững nói chung.