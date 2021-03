Grammy 2021: Taylor Swift thắng xứng đáng, BTS trắng tay, Ariana Grande gọi dậy nhận giải nhưng Lady Gaga vẫn không hồi âm

Sáng 15/3, Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 đã chính thức diễn ra tại Los Angeles, California quy tụ dàn sao đình đám của nước Mỹ. Là lễ trao giải âm nhạc lớn nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, Grammy 2021 được tổ chức theo hình thức giãn cách xã hội, không có khán giả và chỉ có dàn sao có mặt tại địa điểm tổ chức.

Cùng xem thần tượng của bạn gặt hái được những gì tại Grammy 2021?

Big Four: Taylor Swift, Billie Eilish và Megan Thee Stallion bắt tay nhau ăn mừng

Với hạng mục Record of The Year, Billie Eilish đã xuất sắc trở thành người chiến thắng với ca khúc Everything I Wanted. Như vậy, sau khi lập kỉ lục chiến thắng 4/4 Big Four Grammy tại Lễ Trao giải năm ngoái, Billie Eilish tiếp tục chứng tỏ cô không phải là một hiện tượng nổi nhất thời, kịp thời mang về giải Grammy thứ 5 trong sự nghiệp ở tuổi 19. Một thành tích quá ấn tượng!

Dù nhận đến 6 đề cử nhưng Taylor Swift chỉ nhận được 1 chiến thắng duy nhất tại Grammy 2021. Tuy nhiên, chiến thắng đó lại cực kì có ý nghĩa khi folklore chính thức trở thành Album of The Year trong sự bùng nổ hạnh phúc của Taylor Swift.

Như vậy, Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử có 3 album chiến thắng 3 giải thưởng Album of The Year, một ngày quá tuyệt vời cho nữ ca sĩ sinh năm 1989 như chính chiếc váy hoa mà cô mặc vậy!

I Can't Breathe với thông điệp xã hội về nước Mỹ hổi bật đã chiến thắng Song Of The Year không mấy bất ngờ.

Bên cạnh đó, Megan Thee Stallion cũng chính thức được xướng tên ở hạng mục Best New Artist, một chiến thắng khá sát nút trước Doja Cat vì cả 2 nữ rapper đều là những tên tuổi mới đầy triển vọng của làng nhạc trong năm nay.

BTS trắng tay đầy tiếc nuối

Dynamite của BTS nhận được một đề cử tại hạng mục Best Pop Duo/ Group Performance trong sự hi vọng rất lớn của người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, BTS đã thua giải thưởng này vào tay Lady Gaga và Ariana Grande khi Rain On Me mới là bài hát được xướng tên nhận giải.

Mọi việc chưa dừng lại ở đó khi fan BTS khắp nơi trên thế giới đã có loạt động thái khá tiêu cực, tràn vào cả tài khoản MXH của Ariana Grande và Lady Gaga để lại những lời không hay. MV Rain On Me cũng nhận về hơn 100 nghìn lượt dislike chỉ sau một buổi sáng trao giải.

Lady Gaga và Ariana Grande viết nên lịch sử nhưng Mẹ Quái vật hình như chưa ngủ dậy?

Tiếp tục lỡ hẹn tại đêm trao giải Grammy 2021 nhưng Lady Gaga và Ariana Grande cũng mang về giải thưởng Best Pop Duo/ Group Performance cho ca khúc Rain On Me. Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, một ca khúc chiến thắng hạng mục này mà ca sĩ trình bày 100% là phụ nữ.

Tuy nhiên, kể từ khi Ariana Grande nhắn tin gọi Lady Gaga dậy nhận giải, ăn mừng cùng với khán giả toàn thế giới đến giờ, vẫn chưa thấy Mẹ Quái vật dậy bạn ạ. Ủa gì kì?

Dậy đi chị gì đó ơi, thắng rồi nè. Alo, alo?

Hoặc đơn giản hơn, chị Lady "Phi Nhung" hiện tại đang ở Italia thực hiện bộ phim Gucci, hẳn do trái múi giờ cộng với làm việc mệt nên chị nghỉ ngơi hơi lâu đó thôi...

Dua Lipa giành giải Grammy đầy xứng đáng với album Future Nostalgia

Album Future Nostalgia của Dua Lipa đã xuất sắc mang về giải thưởng Best Pop Vocal Album, vượt qua loạt tên tuổi "sừng sỏ" như Chromatica của Lady Gaga, Fine Line của Harry Styles lẫn folklore từ Taylor Swift.

Đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức mà Dua Lipa bỏ ra cho một album đầy chất lượng, nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn toàn thế giới, chính thức đưa cái tên Dua Lipa lên một đẳng cấp cao hơn trên làng nhạc quốc tế.

Beyoncé hoạt động "sương sương" trong năm qua nhưng cũng gom giải dễ dàng

Và cuối cùng, Beyoncé không hổ danh "chân ái" của Viện Hàn lâm khi chỉ hoạt động trong năm 2020 hết sức "sương sương" vẫn gom về bộn tượng vàng Grammy. Cụ thể, nhờ màn góp giọng với Megan Thee Stallion trong ca khúc Savage, "Ong Chúa" hiển nhiên mang về cho mình giải Best Rap Performance và Best Rap Song.

Bên cạnh đó, Beyoncé cũng mang về cúp Best R&B Performance cho Black Parade và Best Music Video cho MV Brown Skin Girl. Quả thật kẻ ăn không hết, người lần không ra khi con gái của Beyoncé - Blue Ivy Carter - cũng được "hưởng ké" giải Grammy từ mẹ khi tham gia vào Brown Skin Girl.