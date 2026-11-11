Grab giảm phí xuống 32%: cuốc xe 100.000 đồng, tài xế vẫn chỉ cầm về 59.680 đồng

TL;DR 3 ý chính 01 Với GrabCar ở mức trần khấu trừ mới, cuốc xe 100.000 đồng chỉ để lại cho tài xế 59.680 đồng. 02 Grab tự thừa nhận tỷ lệ khấu trừ hiển thị trên ứng dụng tài xế GrabCar vẫn có thể lên tới 40,3% vì bao gồm thuế thu hộ. 03 Việc giảm phí là có thật, nhưng con số Grab được hưởng và tổng tiền tài xế bị trừ là hai con số khác nhau.

Ngày 10/11/2026, trần phí mới của Grab chính thức có hiệu lực sau cam kết với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Grab được hưởng giảm xuống tối đa 32% giá trị hành khách thanh toán. Nhưng ở mức khấu trừ cao nhất, tài xế GrabCar chỉ thực nhận 59.680 đồng trên cuốc xe 100.000 đồng. Khoảng cách giữa hai con số này nằm ở các khoản thuế Grab thu hộ để nộp ngân sách.

Grab nói 32%, ứng dụng tài xế vẫn hiện hơn 40%

Trong thông báo ngày 5/11/2026, Grab viết: "Bản chất phần thu thực tế của Grab vẫn chỉ tối đa là 32%." Đây là phần phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Grab được hưởng sau điều chỉnh. Mức phí được áp dụng linh động từ 7% đến trần mới và không bao gồm các khoản thuế hay phí thu hộ.

Cùng thông báo đó cũng thừa nhận tỷ lệ khấu trừ hiển thị trên ứng dụng tài xế có thể "lên tới tối đa 39,4% (với dịch vụ GrabBike) hoặc 40,3% (với dịch vụ GrabCar)". Doanh nghiệp giải thích: "Phần chênh lệch tương ứng là các khoản thuế thu hộ nộp về Ngân sách Nhà nước theo quy định." Như vậy, tỷ lệ hiển thị phản ánh tổng khoản bị trừ khỏi doanh thu chuyến xe chứ không chỉ phần Grab được hưởng.

Lấy một cuốc GrabCar có giá 100.000 đồng và không phát sinh phí cầu đường hay phí sân bay. Nếu Grab thu phí ở mức trần, nền tảng nhận 32.000 đồng. Tổng khấu trừ tối đa lên tới 40.320 đồng, trong đó 8.320 đồng là thuế thu hộ. Tài xế còn lại 59.680 đồng sau các khoản khấu trừ. Đây là mức sàn trong kịch bản chạm trần, không phải số tiền thực nhận của mọi cuốc xe.

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Một cuốc 100.000 đồng được chia làm ba phần Thanh ngang là toàn bộ tiền khách trả cho một cuốc GrabCar, tính ở mức Grab thu chạm trần. Bấm từng phần để xem tiền đi đâu 59.680 đồng Tài xế cầm về, mức sàn 32.000 đồng Grab nói: tối đa 32% Ứng dụng tài xế hiện: tới 40,3% 40.320 đồng, gồm cả thuế thu hộ 0 đồng Tài xế cầm về Thuế thu hộ Grab thu Tài xế giữ lại 59.680 đồng khi Grab thu chạm trần 32%. Đây là mức sàn, nhiều cuốc thực tế tài xế nhận nhiều hơn. Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, Grab Việt Nam. Phép chia tiền do Finelines tính, giả định cuốc xe không có phí cầu đường hay phí sân bay.

Sau ngày 10/11, mức sàn của tài xế tăng thêm 7.680 đồng

Trước đợt điều chỉnh, phần Grab thu về trên mỗi chuyến GrabCar có thể lên tới 39,81%. Con số tương ứng của GrabBike là 40,60%. Theo cam kết mới, trần tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Grab được hưởng giảm xuống 32%. Riêng trần phí sử dụng ứng dụng giảm từ 28,76% xuống 25%.

Theo Bộ Công Thương, mức thực nhận tối thiểu của tài xế GrabCar tăng từ 52% lên 59,68%. Với cuốc xe 100.000 đồng, số tiền thấp nhất tài xế nhận được trước đây là 52.000 đồng. Sau điều chỉnh, mức sàn này tăng thêm 7.680 đồng. Đây là cải thiện thực tế về phần doanh thu tối thiểu tài xế được giữ lại.

Thông cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết tài xế GrabCar hiện nhận từ 59,68% đến 84,31% giá trị hành khách thanh toán.

Dù vậy, tổng khấu trừ sau điều chỉnh vẫn có thể đạt 40,32% với GrabCar. Mức tương ứng của GrabBike là 39,41%.

Grab tự rà soát các chuyến xe từ năm 2024 đến nay. Khoảng 0,13% trong số đó có mức khấu trừ vượt 35%. Doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các trường hợp này. Ủy ban cũng thuật lại đề xuất của Grab dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ đối tác tài xế trong quý IV/2026. Ở Indonesia, quy định áp dụng từ 1/7/2026 giới hạn phí nền tảng ở mức 8% với xe ôm công nghệ hai bánh.

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Trần mới kéo phần của Grab xuống và đẩy phần của tài xế lên Hai đường nối mức trước và sau ngày 10/11 trên cùng một cuốc GrabCar 100.000 đồng. Bấm từng mốc để so sánh 52.000 39.810 59.680 đồng Tài xế nhận 32.000 đồng Grab thu +7.680 đồng Trước 10/11 Từ 10/11 Đồng, trên cuốc GrabCar 100.000 đồng Trước 10/11 Từ 10/11 Từ 10/11, phần Grab thu không vượt quá 32%. Mức thấp nhất tài xế cầm về tăng thêm 7.680 đồng, lên 59.680 đồng. Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương. Số tiền quy từ tỷ lệ phần trăm do Finelines tính.

Người mua xe điện chạy dịch vụ cần tính lại thu nhập

Chênh lệch giữa tiền khách trả và tiền tài xế thực nhận càng đáng chú ý với người tham gia chương trình xe điện BYD của Grab. Chương trình áp dụng từ 7/9 đến 31/12/2026. Tổng mức đảm bảo thu nhập tối đa là 160 triệu đồng cho bốn kỳ. Mốc thấp nhất mỗi kỳ là 15 triệu đồng với tối thiểu 260 chuyến. Mốc cao nhất là 40 triệu đồng với tối thiểu 800 chuyến.

Grab nêu rõ: "Mức đảm bảo thu nhập là khoản thu nhập tối thiểu mà Bác tài sẽ nhận được nếu đạt đủ các điều kiện của chương trình". Thu nhập thực tế được xác định sau khi trừ phí sử dụng ứng dụng, thuế và những khoản khấu trừ khác.

Nếu mọi cuốc xe đều chạm trần khấu trừ và chưa tính thưởng, tỷ lệ thực nhận 59,68% cho một phép tính đáng chú ý. Để tài xế giữ lại 40 triệu đồng, tổng tiền hành khách thanh toán phải đạt khoảng 67 triệu đồng. Với mục tiêu thực nhận 15 triệu đồng, tiền khách trả tương ứng là khoảng 25 triệu đồng. Đây là kịch bản tính từ tỷ lệ khấu trừ, không phải điều kiện bắt buộc để được hưởng đảm bảo thu nhập. Nhưng nó cho thấy số tiền khách trả và khoản thu nhập ròng của tài xế không thể coi là một.

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Muốn cầm về 40 triệu đồng, tài xế cần khách trả khoảng 67 triệu đồng Đường liền là mốc thu nhập ròng Grab đảm bảo cho tài xế mua xe BYD. Đường nét đứt là số tiền khách phải trả để tài xế tự đạt mốc đó khi mọi cuốc chạm trần. Bấm từng mốc chuyến để xem khoảng cách 20 40 60 15 20 30 40 25,1 33,5 50,3 67 260 400 600 800 Số chuyến mỗi kỳ Triệu đồng mỗi kỳ Thu nhập ròng được đảm bảo Tiền khách phải trả nếu mọi cuốc chạm trần 260 chuyến 400 chuyến 600 chuyến 800 chuyến Mốc 800 chuyến đảm bảo 40 triệu đồng mỗi kỳ. Tiền khách trả tương ứng là khoảng 67 triệu đồng. Nếu thu nhập ròng thấp hơn mốc, Grab bù phần chênh lệch. Nguồn: Grab Việt Nam (thể lệ đảm bảo thu nhập), Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Tiền khách trả do Finelines tính theo tỷ lệ thực nhận sàn 59,68%, chưa tính thưởng.

Nên tính thế nào? Nếu tính khoản trả góp xe mỗi tháng thì lấy khoảng 60% tiền khách trả làm gốc, không lấy trọn 100%. Nếu màn hình hiện mức trừ quá 32% thì tách phần thuế ra trước khi kết luận Grab thu vượt trần. Nếu đang nhắm mốc đảm bảo thì đếm thu nhập ròng sau phí và thuế, không đếm tiền khách trả.

Việc Grab giảm trần phí xuống 32% là thay đổi có thật và đã nâng mức thực nhận tối thiểu của tài xế. Nhưng mức trần mới vẫn có nghĩa gần một phần ba mỗi cuốc xe thuộc về nền tảng. Cộng thêm thuế thu hộ, khoản tài xế bị trừ có thể vượt 40% trên màn hình ứng dụng. Tài xế cầm về chưa tới 60.000 đồng trên mỗi cuốc 100.000 đồng, không phải vì Grab thu vượt trần mà vì trần phí cộng với thuế vốn vẫn vận hành như vậy.