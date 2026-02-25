GPX DX1 2026: "Luồng gió mới" trong phân khúc xe ga đô thị, giá 46 triệu đồng liệu có xứng đáng?

Vừa qua, thị trường xe máy đã chính thức đón nhận sự xuất hiện của mẫu xe tay ga cỡ nhỏ GPX DX1 phiên bản năm 2026. Mẫu xe này được niêm yết với mức giá 54.500 baht tại Thái Lan và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ định hướng thiết kế phá cách.

Về tổng thể, nhà sản xuất GPX đã định hình chiếc DX1 theo phong cách đường phố vô cùng rõ nét. Xe sở hữu vẻ ngoài hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được sự tối giản cần thiết cho việc di chuyển trong các khu đô thị đông đúc. Điểm nhấn nổi bật trong thiết kế là bộ ghi-đông trần được cố định chắc chắn, giúp nâng cao tư thế lái và mang lại khả năng kiểm soát xe dễ dàng hơn.

Điểm ăn tiền nhất ở ngoại thất là cụm đèn pha LED đôi tách biệt. Đèn có dải định vị DRL thể thao và độ sáng thực tế cực kỳ ấn tượng, cắt sắc nét và tầm chiếu xa vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá. Đèn hậu cũng được thiết kế dạng đôi đồng bộ, tích hợp sẵn xi-nhan bên trong, mang lại vẻ gọn gàng và tinh tế.

Hệ thống chiếu sáng của xe được đầu tư mạnh tay với công nghệ LED toàn phần. Cụm đèn pha trước sử dụng thiết kế bóng đôi tách rời, kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày DRL mang lại diện mạo thể thao. Đèn xi-nhan trước cũng được bố trí tách biệt ở hai bên yếm xe.

Theo đánh giá thực tế vào ban đêm, hệ thống đèn này cho ra cường độ sáng rất mạnh và rõ nét. Ở phía sau, cụm đèn hậu cũng được thiết kế dạng bóng đôi, tích hợp khéo léo cả đèn phanh và đèn báo rẽ vào chung một khối, tạo nên một tổng thể sắc sảo và mang tính nhận diện cao.

Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với cụm đồng hồ tinh thể lỏng LCD kép vô cùng độc đáo. Màn hình màu bên trái đảm nhiệm việc hiển thị vòng tua máy, mức nhiên liệu và điện áp bình ắc-quy. Trong khi đó, màn hình bên phải cung cấp thông tin về tốc độ, quãng đường tổng Odo, chức năng đo hành trình và đồng hồ xem giờ. Người lái có thể dễ dàng tùy chỉnh các thông số này thông qua nút điều chỉnh chế độ tích hợp ngay trên cùm công tắc bên phải.

Mẫu xe tay ga này còn sở hữu hàng loạt tiện ích thiết thực. Nổi bật là cần gạt khóa phanh đỗ xe được tích hợp ngay trên tay phanh trái, giúp người dùng an tâm khi đỗ xe trên những đoạn đường dốc.

Xe sử dụng hệ thống khóa thông minh đạt chuẩn chống nước và bụi IP67 với phạm vi hoạt động 1,5 mét. Cụm khóa này cũng tích hợp chức năng mở yên và mở nắp bình xăng. Vị trí tiếp nhiên liệu được dời lên phần yếm xe bên trái với dung tích bình xăng đạt 5 lít, mang lại sự tiện lợi tối đa khi không cần phải mở yên xe.

Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích 20 lít, đủ sức chứa một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu cỡ lớn như dòng Arai VZ RAM. Ngoài ra, xe còn được trang bị móc treo đồ, tay dắt sau cỡ lớn và cổng sạc chuẩn USB-C tiện dụng.

Về mặt kích thước, chiếc DX1 có chiều rộng tay lái 750 mm, chiều cao yên 770 mm, trục cơ sở 1.300 mm và tổng trọng lượng đạt 120 kg. Vị trí để chân được vuốt nghiêng nhẹ về phía trước, giúp người lái có thể duỗi chân thoải mái mà không bị gò bó. Sự kết hợp này mang lại cảm giác cân bằng và tính linh hoạt cực kỳ cao khi điều khiển.

Khả năng hãm tốc của xe được đảm bảo bởi hệ thống phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, đi kèm công nghệ phanh kết hợp CBS giúp phân bổ lực phanh đồng đều. Hệ thống treo của xe được đánh giá là một điểm sáng bất ngờ trong phân khúc. Sự kết hợp giữa phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh 5 cấp độ tải trọng đã mang lại sự cân bằng tuyệt vời. Khi di chuyển trên cặp mâm 12 inch cùng bộ lốp không săm kích thước lớn, xe không hề xuất hiện tình trạng rung lắc hay mất ổn định phần đầu như nhiều mẫu xe tay ga 125 phân khối khác.

Cung cấp sức mạnh cho DX1 là khối động cơ xi-lanh đơn, 2 van, dung tích 124,8 phân khối, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử GPX Fi. Trải nghiệm thực tế cho thấy cỗ máy này hoạt động rất mượt mà ở những vòng tua máy đầu tiên, không bị giật cục.

Điểm mạnh lớn nhất nằm ở dải tốc độ tầm trung khi bướm ga phản hồi cực kỳ nhạy bén. Khi cần thiết, xe vẫn có thể bứt tốc và vượt qua ngưỡng vận tốc 100 km/h một cách dễ dàng. Khối động cơ này hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày và dư sức gánh vác mức trọng lượng 120 kg của thân xe. Nhà sản xuất cũng hào phóng cung cấp chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km cho mẫu xe này.

Dưới lăng kính của thị trường Việt Nam, sự xuất hiện của GPX DX1 chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ. Tại thị trường trong nước, thương hiệu GPX vốn đã ghi dấu ấn với những mẫu xe côn tay cỡ nhỏ có thiết kế bắt mắt và giá cả phải chăng, nhưng phân khúc xe tay ga tầm trung tại Việt Nam hiện nay đang là sự cạnh tranh khốc liệt giữa Honda Air Blade và Yamaha FreeGo.

Tuy nhiên, thiết kế ghi-đông trần mang phong cách đường phố bụi bặm của DX1 lại là một thứ gia vị hiếm có, đánh trúng tâm lý thích sự khác biệt của khách hàng Gen Z. Nếu mẫu xe này được các đại lý tư nhân đưa về Việt Nam với một mức giá hợp lý, rơi vào khoảng dưới 40 triệu đồng, nó hoàn toàn có tiềm năng tạo nên một trào lưu mới trên đường phố. Hệ thống phuộc nhún ổn định cùng các tiện ích thiết thực của xe cũng cực kỳ phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông đô thị đang ngày càng đông đúc tại các thành phố lớn ở nước ta.