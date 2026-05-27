Vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, Lisuan Tech chính thức mở bán card đồ họa gaming LX 7G100, sản phẩm được xem là GPU gaming đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất dành cho người dùng phổ thông.

Chỉ trong vòng 48 giờ, hơn 30.000 đơn đặt hàng đã được chốt, mang về cho công ty này hơn 14,55 triệu USD doanh thu trả trước. Con số đủ để đưa Lisuan Tech lên vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng thương hiệu card đồ họa trên JD.com, vượt qua cả những tên tuổi lâu năm như Gigabyte và MSI.

Điều đáng chú ý hơn là thành tích bán hàng này diễn ra trong bối cảnh các bài đánh giá độc lập đồng loạt xác nhận LX 7G100 không đạt kỳ vọng về hiệu năng. Trong bài kiểm tra thực tế với tựa game Cyberpunk 2077 ở độ phân giải 1080p, card này chỉ đạt trung bình 88 khung hình mỗi giây, trong khi chiếc RX 6600 XT ra mắt từ năm 2021 của AMD đạt hơn 200 khung hình trong cùng điều kiện.

Theo dữ liệu tổng hợp từ nhiều bài đánh giá, hiệu năng thực chiến của LX 7G100 chỉ tương đương RTX 3060, tức dòng card NVIDIA ra mắt từ năm 2020, trong khi Lisuan Tech định giá sản phẩm ngang ngửa RTX 5060 Ti ở mức 485-500 USD.

LX 7G100 phiên bản đặc biệt Founders Edition

Dù vậy, người mua dường như không lấy điểm benchmark làm thước đo duy nhất. Lisuan Tech đã khéo léo xây dựng làn sóng hype bằng cách tung ra phiên bản Founders Edition giới hạn 1.000 đơn vị, mỗi chiếc được đánh số thứ tự và có chữ ký tay của đồng sáng lập kiêm CEO Xuan Yifang, theo cách NVIDIA từng làm với dòng GeForce RTX của mình.

Lô hàng đặc biệt này cháy hàng gần như ngay lập tức, buộc công ty phải thông báo sẽ mở bán lô thứ hai vào ngày 18 tháng 6, đồng thời là ngày ra mắt hai dòng sản phẩm tiếp theo là LX Pro và LX Ultra.

Về mặt kỹ thuật, LX 7G100 vẫn ghi nhận được một cột mốc đáng kể. Đây là GPU nội địa Trung Quốc đầu tiên đạt chứng nhận WHQL từ Microsoft, đồng nghĩa với việc driver của card được Windows công nhận chính thức.

Sản phẩm hỗ trợ DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 và chạy được hơn 100 tựa game AAA ngay từ khi xuất xưởng, bao gồm Black Myth: Wukong, Elden Ring và Cyberpunk 2077. Chip được sản xuất trên tiến trình 6nm, kèm 12GB bộ nhớ GDDR6 trên bus 192-bit, mức tiêu thụ điện năng 225W.

LX 7G100 ra mắt trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã từ chối cấp phép nhập khẩu cho RTX 5090D của NVIDIA, dòng card vốn được thiết kế riêng cho thị trường này, trong khi chính sách ưu tiên hàng nội địa đang ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong khi người dùng Trung Quốc bị hạn chế tiếp cận các GPU nước ngoài thế hệ mới, LX 7G100 dù chưa cạnh tranh được về hiệu năng vẫn trở thành lựa chọn có giá trị biểu tượng rõ ràng.

Lisuan Tech được thành lập năm 2021 bởi ba kỹ sư kỳ cựu từ Silicon Valley, đều có xuất thân từ S3 Graphics. Chỉ mất 5 năm, công ty này đã đưa ra thị trường một GPU gaming hoàn chỉnh, dù hiệu năng còn khoảng cách so với các đối thủ.

Điều mà nhiều chuyên gia nhận định không phải là card này tốt hay không, mà là lần đầu tiên Trung Quốc thực sự làm được một chiếc GPU gaming đúng nghĩa, đủ tiêu chuẩn để bán ra thị trường đại trà. Với lộ trình sản phẩm đang mở rộng và rào cản kỹ thuật đang hạ xuống nhanh, câu hỏi không còn là liệu Trung Quốc có thể cạnh tranh với NVIDIA hay không, mà là khi nào.