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GPMB Quốc lộ 1A: Máy đếm tiền chạy hết công suất, người dân mang bao tải tiền về

Trần Hoàng
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Phường Tương Mai - Hà Nội tổ chức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A theo 3 hình thức: mở sổ tiết kiệm tại các ngân hàng; chuyển khoản vào tài khoản đã đăng ký; hoặc nhận tiền mặt. Với các hộ nhận tiền mặt, Công an phường sẽ hỗ trợ đưa về tận nhà.

Ngày 7/10, UBND phường Tương Mai tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Trong đợt này, UBND phường Tương Mai tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thực hiện các thủ tục bàn giao mặt bằng đối với 12 hộ gia đình, cá nhân. Việc chi trả đợt 1 được thực hiện trong ngày 7/10, trên cơ sở các phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ đã được UBND phường phê duyệt.

GPMB Quốc lộ 1A: Máy đếm tiền chạy hết công suất, người dân mang bao tải tiền về - Ảnh 1.

Các hộ dân nhận tiền đền bù GPMB dự án nâng cấp Quốc lộ 1A. Ảnh: Vương Vân

Để việc chi trả tiền bồi thường cho người dân nhanh chóng, thuận tiện và an toàn, phường bố trí 3 hình thức gồm: mở sổ tiết kiệm tại các ngân hàng theo hướng dẫn; chuyển khoản vào tài khoản đã đăng ký; hoặc nhận tiền mặt. Với các hộ nhận tiền mặt, Công an phường sẽ hỗ trợ đưa tiền về tận nhà.

GPMB Quốc lộ 1A: Máy đếm tiền chạy hết công suất, người dân mang bao tải tiền về - Ảnh 2.

Người dân mang bao tải tiền về, được lực lượng chức năng hộ tống. Ảnh: Vương Vân

Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho biết, quan điểm của phường là quá trình bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

“Việc chi trả phải đúng, đủ, nhanh chóng, nhưng cùng với đó phải đặc biệt quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người dân. Mỗi trường hợp đều cần được hướng dẫn, giải thích rõ ràng để người dân hiểu, đồng thuận và cùng chính quyền bảo đảm tiến độ dự án”, bà Hằng nhấn mạnh.

GPMB Quốc lộ 1A: Máy đếm tiền chạy hết công suất, người dân mang bao tải tiền về - Ảnh 3.

UBND phường đã tổ chức tháo dỡ công trình giải phóng mặt bằng tại địa chỉ 415 và 417 Giải Phóng

Cùng ngày, UBND phường đã tổ chức tháo dỡ công trình giải phóng mặt bằng tại địa chỉ 415 và 417 Giải Phóng.

Tuyến đường Quốc lộ 1A qua địa bàn phường Tương Mai khoảng 1,5km với tổng diện tích thu hồi đất 72.931,3m2, liên quan đến khoảng 417 thửa đất của hộ gia đình và khoảng 600 hộ các khu tập thể và 9 tổ chức.

Đối với chính sách bồi thường, đại diện UBND phường Tương Mai cho biết dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 258 của Quốc hội và Luật Thủ đô, trong đó hệ số điều chỉnh giá đất K=2 là mức ưu đãi cao nhất hiện nay đối với các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Về tái định cư, địa điểm dự kiến tại khu đa mục tiêu thuộc xã Tam Hưng và Bình Minh. Đây là khu vực nằm trong định hướng phát triển đô thị lớn của Thủ đô, được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng và tiện ích. Chính quyền kỳ vọng người dân sau khi di dời sẽ được ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với điều kiện sống tốt hơn, phù hợp định hướng phát triển đô thị lâu dài của Thành phố.

Tags

phường Tương Mai

Quốc lộ 1A

máy đếm tiền

đền bù

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