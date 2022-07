Google yêu cầu các nhà phát triển ghi rõ những dữ liệu nào thu thập qua ứng dụng

Tính năng An toàn dữ liệu (Data safety) có thể thấy trên hầu hết các ứng dụng trong kho Play Store của Google. Chỉ cần mở bất kỳ ứng dụng Android nào và cuộn xuống, bạn có thể thấy mục Data safety trên màn hình. Google sẽ thay thế danh sách quyền của ứng dụng Android bằng tính năng mới này trên Play Store.

Ví dụ, đối với ứng dụng TikTok, mục An toàn dữ liệu có nội dung: "An toàn bắt đầu bằng việc hiểu cách các nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Việc thực hiện bảo mật dữ liệu cá nhân có thể khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng, khu vực và độ tuổi của bạn. Nhà phát triển cung cấp thông tin này và có thể cập nhật nó theo thời gian".

Danh sách An toàn dữ liệu của TikTok còn cho biết, ứng dụng không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba, mã hóa dữ liệu khi chuyển tiếp và cho phép người dùng yêu cầu xóa dữ liệu đó.

Tuy nhiên, danh sách An toàn dữ liệu cũng lưu ý rằng, ứng dụng thu thập vị trí, thông tin cá nhân và 9 loại dữ liệu khác nhau từ thiết bị của người dùng. Nếu điều này làm phiền bạn, bạn có thể quyết định không cài đặt TikTok hoặc gỡ cài đặt ứng dụng này nếu đã thêm ứng dụng vào điện thoại của mình.

Có thể thấy, danh sách An toàn dữ liệu đã thay thế danh sách các quyền mà ứng dụng yêu cầu từ hệ điều hành. Trong khi danh sách cấp quyền của ứng dụng do Google tạo ra khi quét thông tin về quyền mà các ứng dụng trên Play Store yêu cầu, danh sách An toàn dữ liệu là những thông tin được các nhà phát triển ứng dụng gửi cho Google.

Đây là cách Google giải thích về danh sách An toàn dữ liệu mới dành cho các nhà phát triển ứng dụng Android: "Bạn chịu trách nhiệm khai báo đầy đủ và chính xác về ứng dụng của bạn trên Google Play Store. Google Play sẽ xem xét các ứng dụng theo tất cả các yêu cầu chính sách. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đưa ra quyết định thay mặt cho các nhà phát triển về cách họ xử lý dữ liệu người dùng. Chỉ bạn mới có tất cả thông tin cần thiết để hoàn thành biểu mẫu An toàn dữ liệu. Khi Google nhận thấy sự khác biệt giữa việc vận hành của ứng dụng và tuyên bố của bạn, chúng tôi có thể thực hiện hành động thích hợp, bao gồm cả hành động bắt buộc tuân theo".

Theo PhoneArena, với tính năng mới này, người dùng sẽ phải băn khoăn về việc có thể tin tưởng nhà phát triển ứng dụng chuyển cho Google tất cả dữ liệu cá nhân và riêng tư mà ứng dụng thu thập hay không mà còn phải tự hỏi mình có tin rằng, Google có thể kiểm soát danh sách An toàn dữ liệu mới một cách hợp lý hay không.

Đối với những người dùng iOS, thông tin về an toàn dữ liệu có vẻ quen thuộc hơn. Đó là bởi vì Apple có một tính năng tương tự trên App Store được gọi là Báo cáo về quyền riêng tư của ứng dụng (App Privacy Report).

Tính năng này hiển thị dữ liệu mà một ứng dụng thu thập và cho biết dữ liệu này có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web của bên thứ ba hay không. Tính năng cũng hiển thị dữ liệu có thể được liên kết với danh tính của bạn mà ứng dụng thu thập.