Cách đây khoảng hai năm, Google thực tế đã "ép" công chúng làm quen với trí tuệ nhân tạo khi bắt đầu hiển thị các câu trả lời do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra cho các câu hỏi của người dùng ở ngay đầu kết quả tìm kiếm. Giờ đây, công ty đang thực hiện một chiến thuật tương tự bằng cách thêm AI vào một dịch vụ phổ biến khác: Google Mail (Gmail).

Tờ New York Times (NYT) cho biết trong tháng 1/2026, Google đã bắt đầu triển khai một bộ công cụ mới dựa trên AI tạo sinh (công nghệ thúc đẩy các chatbot) để giúp người dùng quản lý các hộp thư đến đang bị quá tải và tăng tốc quá trình soạn thảo email. Một số tính năng được cung cấp miễn phí, trong khi số khác yêu cầu phải trả phí thuê bao.

Người dùng Gmail hiện có thể tra cứu email bằng cách nhập câu hỏi, chẳng hạn như “Tên của người tuyển dụng tôi đã gặp tháng trước là gì?”. Google cũng đang thử nghiệm một loại hộp thư đến mới, dự kiến phát hành vào cuối năm nay, có khả năng tự động tập hợp danh sách việc cần làm dựa trên các nhiệm vụ được thảo luận trong email. Ngoài ra, Google cũng công bố các công cụ để tinh giản việc viết lách, bao gồm trình kiểm lỗi tự động và bộ tạo phản hồi.

Nếu công nghệ AI mới này được người dùng Gmail áp dụng rộng rãi, đây có thể là thay đổi lớn nhất đối với email trong nhiều thập kỷ qua. Nó có thể biến đổi cách mọi người kiểm tra hộp thư đến thủ công suốt cả ngày thành một trải nghiệm hợp lý hơn, dưới dạng một bản tóm tắt tổng quát mà mọi người có thể xem định kỳ.

Tất nhiên, tất cả những điều này đều có hệ lụy đến quyền riêng tư. Để các tính năng mới hoạt động, Gemini (trợ lý AI của Google) cần quyền truy cập vào toàn bộ hộp thư đến của người dùng.

Công ty khẳng định rằng mặc dù hệ thống Gemini phân tích email của người dùng nhưng họ đã có các biện pháp bảo vệ để nhân viên Google không đọc được chúng.

Theo đánh giá của NYT, một vài tính năng trong số này, đặc biệt là danh sách việc cần làm tự động được tạo từ hộp thư đến, rất hữu ích.

Dưới đây là tóm tắt những ấn tượng đầu tiên về các công cụ mới:

1. Gmail bước vào kỷ nguyên AI

Hãy bắt đầu với tính năng mới quan trọng nhất: AI Inbox, tính năng sẽ được phát hành rộng rãi trong những tháng tới, sau đó là các bản cập nhật nhỏ hơn đã có sẵn từ hôm nay.

2. Hộp thư đến mới hỗ trợ bởi AI

Việc quản lý hộp thư đến đã trở thành một công việc tẻ nhạt. Khi ai đó gửi email cho bạn, bạn có thể đọc và trả lời, xóa hoặc bỏ qua nó. Tùy chọn bỏ qua email tốn ít công sức nhất, nhưng các ghi chú chưa đọc sẽ tích tụ theo thời gian và gây thêm căng thẳng. Minh chứng là biểu tượng ứng dụng Gmail của nhiều người có thể hiển thị vòng tròn đỏ báo hàng nghìn email chưa đọc.

AI Inbox mới của Google thay đổi căn bản cách mọi người kiểm tra email. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan cấp cao về những gì bạn cần biết và cần làm trong ngày dựa trên các email gần đây bằng cách xem xét các cuộc hội thoại, tạo ra các mục hành động và tóm tắt các chủ đề.

Trải nghiệm của phóng viên NYT cho thấy AI Inbox đã mang lại sự thảnh thơi trong hộp thư hỗn loạn suốt tuần. Gần đây phóng viên NYT có trao đổi email với một trường mầm non địa phương để thảo luận về việc nhập học cho con gái anh ấy.

Cùng thời điểm đó, bác sĩ nhi khoa của bé cũng gửi một email yêu cầu anh điền vào bảng câu hỏi. Nhưng suốt cả ngày, hộp thư của phóng viên này tràn ngập các tin nhắn quảng cáo từ các nhà bán lẻ và các email rác khác.

Khi phóng viên NYT nhấp vào tab AI Inbox, AI của Google đã nhắc nhở anh về các cuộc hội thoại gần đây và đưa ra danh sách việc cần làm: Trả lời trường mầm non về việc nhập học và điền bảng câu hỏi cho bác sĩ nhi khoa. Không hề có bất kỳ sự rắc rối nào khác trong hộp thư nữa.

Google đang thử nghiệm AI Inbox với một nhóm nhỏ người dùng, nhưng khi tính năng này ra mắt công chúng trong vài tháng tới, phóng viên NYT cho rằng nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh bận rộn và nhân viên văn phòng, sẽ thấy nó hữu ích.

3. Các công cụ miễn phí

Google hiện đang cung cấp miễn phí các công cụ Gmail sau đây, vốn trước đó chỉ dành cho những người dùng trả phí để sử dụng AI của họ:

- Gợi ý trả lời có tính cá nhân hóa: Gemini hiện sẽ phân tích một tin nhắn và tạo ra phản hồi riêng biệt dựa trên phong cách viết của bạn trong các email quá khứ.

- AI Overviews với tóm tắt email: Tương tự như tính năng AI Overviews trên Google tìm kiếm, Gmail sẽ hiển thị bản tóm tắt tự động của một cuộc hội thoại ở đầu mỗi luồng email.

- Nút “Help Me Write” (Giúp tôi viết): Người dùng có thể nhấp vào “Help Me Write” để soạn một email bằng cách nhập câu lệnh, chẳng hạn như “Soạn một lá thư gửi công ty điện hỏi tại sao hóa đơn của tôi lại cao như vậy.”

Với những người gặp khó khăn về ngôn từ thì đây có thể là những công cụ hữu ích.

4. Các công cụ trả phí

Google cũng đã phát hành các công cụ mới ban đầu sẽ chỉ dành cho những người trả phí thuê bao cho một trong các gói AI của Google, bắt đầu từ 20 USD/tháng:

- AI Overviews để tìm kiếm email: Trước đây, mọi người có thể tìm kiếm email bằng cách nhập các từ khóa như “thợ sửa ống nước” vào thanh tìm kiếm. Giờ đây, người dùng có thể nhập một câu hỏi vào thanh tìm kiếm, chẳng hạn như “Tên của người thợ sửa ống nước đã sửa bồn cầu cho tôi năm ngoái là gì?”. Tính năng này sẽ đặc biệt tiện dụng cho những người có hộp thư quá tải, vì cách tìm kiếm từ khóa “thợ sửa ống nước” kiểu cũ có thể hiện ra rất nhiều email không liên quan.

- Công cụ kiểm lỗi (Proofread): AI của Google có thể làm nổi bật toàn bộ câu cần cải thiện và đề xuất sửa đổi hoàn chỉnh. Ví dụ, nó có thể cắt tỉa một câu rườm rà thành vài từ súc tích.

5. Google đang đọc email của tôi?

Việc tích hợp AI bên trong Gmail đặt ra một câu hỏi quan trọng về việc liệu công nghệ này có mở cửa cho những người đánh giá là con người đọc email của chúng ta hay không. Đó là bởi vì nhìn chung, con người có tham gia vào việc cải thiện công nghệ AI. Ví dụ, đôi khi con người cần xem xét thủ công các cuộc hội thoại với chatbot AI để đảm bảo các phản hồi là chính xác và phù hợp.

Trong trường hợp của Google và Gmail, câu trả lời là: nó khá phức tạp.

Công ty cho biết mặc dù hệ thống AI Gemini của họ có thể quét email của bạn để đưa ra sự trợ giúp, nhưng con người không xem nội dung của bạn, bao gồm cả những câu hỏi bạn đặt ra cho Gemini để tìm kiếm email. Ngoài ra, công ty cho biết họ sẽ không sử dụng dữ liệu Gmail để huấn luyện hoặc cải thiện Gemini.

“Chúng tôi biết rằng cần rất nhiều sự tin tưởng để mọi người cho phép AI kết nối các dữ liệu này,” Blake Barnes, phó chủ tịch sản phẩm của Google phụ trách Gmail, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Chúng tôi có thể sử dụng AI để xử lý và thực hiện những việc như AI Inbox trong các môi trường biệt lập này mà không cần con người tham gia vào quy trình.”

Ông Barnes đưa ra một ví dụ so sánh: Mỗi người dùng Gmail đang sống trong một căn phòng riêng tư của chính họ. Bên trong căn phòng đó, Gemini được đưa cho một câu hỏi cùng với một tập hợp các email có thể có câu trả lời cho câu hỏi đó. Tất cả quá trình xử lý dữ liệu này diễn ra trong phòng riêng, và dữ liệu không rời khỏi phòng này để huấn luyện Gemini, ông nói thêm.

Tuy nhiên, chỉ vì một công ty nói rằng họ sẽ không xem dữ liệu của bạn không có nghĩa là về mặt kỹ thuật họ không thể làm vậy.

Một nữ phát ngôn viên của Google cho biết một số tương tác của người dùng với AI trong Gmail (ví dụ, các câu hỏi đặt cho Gemini để tìm kiếm email) có thể bị truy cập và chia sẻ với cơ quan thực thi pháp luật.

Điều này không có gì mới. Google và tất cả các công ty công nghệ đều được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu pháp lý về dữ liệu người dùng có liên quan, bao gồm email và tin nhắn văn bản. Sự khác biệt duy nhất hiện nay là việc trò chuyện với Gemini bên trong Gmail là một nguồn dữ liệu khác có thể bị truy xuất thông qua hộp thư của bạn.

“Đó là một lời nhắc nhở mọi người rằng email nên được coi là thứ gần như không hoàn toàn riêng tư,” Thorin Klosowski, một nhà hoạt động vì quyền riêng tư và bảo mật tại Electronic Frontier Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận về quyền kỹ thuật số, cho biết. “Google vận hành nó và cơ quan thực thi pháp luật có thể truy cập được. Bạn càng đưa nhiều thứ vào đó, họ càng có nhiều quyền truy cập hơn.”

Tất cả các tính năng trên, ngoại trừ AI Inbox chưa được phát hành, đều được bật mặc định cho người dùng Gmail, nghĩa là bạn sẽ phải chủ động từ chối nếu không quan tâm đến việc sử dụng chúng. Để từ chối, hãy vào phần cài đặt tài khoản và bỏ tích vào ô có nhãn “Smart features” (Tính năng thông minh).

*Nguồn: NYT