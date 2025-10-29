Mới đây, Google đã công bố một tính năng mới trong Gemini, cho phép người dùng dễ dàng tạo các bài thuyết trình chỉ bằng cách tải lên các tài liệu có sẵn. Tính năng này được kỳ vọng sẽ giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian thiết kế slide.

Được tích hợp trong công cụ Canvas của Gemini, tính năng này cho phép người dùng tải lên các tệp như bài nghiên cứu, báo cáo hoặc thậm chí một đoạn văn bản ngắn. Gemini sẽ tự động phân tích và chuyển đổi nội dung đó thành một bộ slide hoàn chỉnh.

Theo Google, hệ thống có khả năng xây dựng các slide có cấu trúc và chủ đề rõ ràng, đi kèm các phần, hình ảnh và định dạng phù hợp. Người dùng sẽ nhận được một bản thảo đầu tiên và có thể xuất trực tiếp sang Google Slides để chỉnh sửa thêm theo ý muốn.

Tính năng này được xem là giải pháp lý tưởng cho những ai thường xuyên phải vật lộn với một trang Google Slides trống mà không biết bắt đầu từ đâu. Nó đặc biệt hữu ích cho sinh viên, giáo viên và các chuyên gia thường xuyên phải làm bài thuyết trình. Thay vì tốn hàng giờ thiết kế, họ có thể nhờ Gemini tạo sườn bài rồi tập trung vào việc tinh chỉnh nội dung.

Đây là bước tiến mới nhất của Canvas, không gian làm việc được Google ra mắt đầu năm nay để hỗ trợ người dùng tạo và tinh chỉnh các dự án văn bản.

Hiện tại, tính năng mới đã bắt đầu được triển khai cho cả tài khoản cá nhân và tài khoản Workspace. Một số người dùng trên Reddit đã chia sẻ ảnh chụp màn hình, cho thấy tính năng này đang được thử nghiệm với người dùng Pro trước và hứa hẹn sẽ sớm có mặt cho người dùng miễn phí.