Goo Hye Sun bắt Wiki xoá sạch dấu vết ly hôn vì 1 lý do gây tranh cãi, Ahn Jae Hyun bỗng tỏ thái độ ngao ngán?

Mặc dù đã ly hôn được hơn 1 năm nhưng đến nay, Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun vẫn thường khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Đã lâu không có động tĩnh gì nhưng bất ngờ vào ngày 28/7, mỹ nhân Vườn Sao Băng đã yêu cầu trang Namu Wiki - trang Wiki lớn nhất Hàn Quốc phải xóa bỏ những thông tin về vụ ly hôn của cô.

Nữ diễn viên cho rằng những thông tin sai lệch đã vi phạm quyền riêng tư của cô. Lý do của Goo Hye Sun không khỏi khiến dân tình tranh cãi nảy lửa bởi đây đều là thông tin công khai từ lâu trên khắp phương tiện đại chúng.

Trước thái độ gay gắt của Goo Hye Sun, Namu Wiki đã tạm thời chuyển những thông tin về vụ ly hôn thành chế độ riêng tư. Ngay giữa lúc này, chồng cũ của nữ diễn viên - Ahn Jae Hyun đã có động thái bất ngờ.

Trên trang cá nhân, anh đăng tải những hình ảnh trong buổi chụp hình mới nhất. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất lại là tấm ảnh nam diễn viên nhắm mắt, cúi mặt, chống tay, biểu cảm dường như rất mệt mỏi.

Giữa lúc vợ cũ thành công ép trang Wiki lớn nhất Hàn Quốc ẩn thông tin vụ ly hôn,...

... Ahn Jae Hyun đã đăng tải ảnh mới với biểu cảm mệt mỏi

Động thái của Ahn Jae Hyun đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Fan đã để lại bình luận quan tâm nam diễn viên: "Mong rằng anh không sao", "Sao trông anh đau đầu quá", "Anh vẫn ổn đấy chứ"...

Nhiều fan cho rằng đó là động thái ngầm thể hiện Ahn Jae Hyun rất mệt mỏi, ngao ngán trước những thông tin về vụ ly hôn vốn đã kết thúc từ lâu và người vợ cũ thích gây chuyện ồn ào.

Hiện tại, nam diễn viên đã quay trở lại chương trình New Journey To The West và những tin tức như vậy lại 1 lần nữa ảnh hưởng đến tên tuổi anh. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng đó chỉ là trùng hợp.

Sau quãng thời gian dài im ắng hậu hy hôn, Ahn Jae Hyun đã quay trở lại làng giải trí

Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun lần đầu gặp nhau trên phim trường Blood vào năm 2015 và nhanh chóng trở thành cặp đôi "phim giả tình thật".

Cặp chị em hơn kém nhau 3 tuổi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2016. Tuy nhiên đến tháng 8/2019, Goo Hye Sun đã bất ngờ tuyên bố lý hôn, kéo theo drama "đấu tố" nhau giữa 2 bên khiến khán giả vô cùng ngao ngán.

Cặp đôi chị em "toang" chỉ sau 3 năm chung sống

