Gọi, tuyển dụng 1014 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp vào Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định tuyển dụng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ đối với 1014 cán bộ.

Tỉnh An Giang đã công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 về việc gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho 290 đồng chí: gồm 105 cán bộ và 185 quân nhân chuyên nghiệp.

Việc trao quyết định được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang trao các quyết địn tuyển dụng.

Tỉnh Vĩnh Long có 362 đồng chí được tuyển dụng và gọi vào phục vụ tại ngũ trong đó có 159 đồng chí là sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ và 203 đồng chí được tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp.

Thiếu tướng Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long dự và phát biểu chỉ đạo.

Tỉnh Đồng Tháp công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ đối với 178 đồng chí (trong đó, cấp bậc Thiếu tá 01 đồng chí; Đại úy 12 đồng chí; Thượng úy 65 đồng chí; Trung úy 53 đồng chí; Thiếu úy 47 đồng chí) và tuyển dụng 210 đồng chí QNCN (trong đó, cấp bậc Thiếu tá 02 đồng chí; Đại úy 25 đồng chí; Thượng úy 35 đồng chí; Trung úy 51 đồng chí; Thiếu úy 97 đồng chí) giữ các chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý, Nhân viên chuyên môn thuộc Ban CHQS các xã, phường.

Theo các Quyết định của Bộ Quốc phòng, đợt này tỉnh Cà Mau có 184 đồng chí được tuyển dụng và gọi phục vụ tại ngũ; trong đó, 154 đồng chí là sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ, 29 đồng chí được tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp và tuyển dụng 1 cán bộ vào Quân đội.

Đại tá Võ Thành Lê, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cà Mau trao các quyết định tuyển dụng.

Đây là bước kiện toàn quan trọng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở theo Kết luận số 228-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.