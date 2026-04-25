Gói trừng phạt thứ 20 của EU giáng đòn mạnh vào hàng loạt lĩnh vực trọng yếu của Nga

Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga, đối tượng chịu tác động bao gồm các ngân hàng, "Hạm đội bóng tối", cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Thông tin này được Ủy viên Tổng thống Ukraine phụ trách chính sách trừng phạt Vladyslav Vlasyuk báo cáo trên trang Facebook cá nhân. Quan chức này lưu ý khoảng 70% các quyết định trong gói trừng phạt đều tính đến các đề xuất từ phía Ukraine.

Trong ngành công nghiệp quốc phòng, lệnh trừng phạt đã được áp đặt đối với Nhà máy Cơ khí Izhevsk, Cơ quan Công nghệ Tiên tiến, cũng như một số nhà sản xuất Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

EU cũng hạn chế xuất khẩu sang Nga kim loại màu, phế liệu kim loại, hóa chất công nghiệp và các vật liệu có thể được sử dụng trong sản xuất tên lửa và máy bay không người lái.

Hạn chế còn được áp dụng đối với việc cung cấp máy CNC và thiết bị vô tuyến cho Kyrgyzstan, do nguy cơ tái xuất khẩu sang Nga phục vụ nhu cầu quân sự.

EU đã thực hiện chiến dịch phong tỏa nghiêm ngặt đối với Nga.

Một gói trừng phạt đáng kể liên quan đến năng lượng và hậu cần hàng hải khi 43 tàu chở dầu, cũng như các cơ quan đăng ký, bảo hiểm và điều hành Hạm đội bóng tối của Nga đều trở thành đối tượng.

Các lệnh hạn chế cũng được áp đặt đối với hệ thống cảng ở Tuapse và Murmansk, cũng như 7 nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo ông Vladyslav Vlasyuk, 20 ngân hàng Nga đã được thêm vào danh sách trừng phạt bao gồm: Avers, Fora, Evrofinance, Mosnarbank và Levoberezhny.

Lý do là sự tham gia vào việc tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga và hoạt động tại các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị Nga kiểm soát.

Bên cạnh đó, hai ngân hàng ở nước thứ 3 gồm Keremet và Capital Bank cũng chịu các hạn chế, bởi theo ông Vlasyuk, chúng đã được sử dụng trong kế hoạch né tránh lệnh trừng phạt.

Lần đầu tiên EU cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với tài sản kỹ thuật số bao gồm RUBx và Digital Ruble, vốn có thể được sử dụng cho những giao dịch tài chính mờ ám.

Phía Ukraine đã bắt đầu soạn thảo gói trừng phạt thứ 21, trong đó nhằm vào lĩnh vực tài chính, lệnh cấm hoàn toàn vận chuyển dầu mỏ của Nga, các biện pháp hạn chế cá nhân đối với một số nhà tài phiệt và đại diện của Giáo hội Chính thống Nga là những ưu tiên hàng đầu.