Gọi điện thoại người thân, phóng xe thông chốt đo nồng độ cồn ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng vừa ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Kế hoạch vừa phục vụ nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an ninh an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vừa đảm bảo trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người dân tại địa bàn.