Ngày 15/10, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã khai trương mạng 5G, trở thành doanh nghiệp đầu tiên cung cấp thương mại 5G chính thức tại Việt Nam.

Hiện tại, Viettel có hơn 6.500 trạm phát sóng di động 5G, phủ sóng 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, đại học. Mạng 5G Viettel có tốc độ có thể đạt từ 700 Mbps - 1Gbps, cao gấp 10 lần so với tốc độ mạng 4G và độ trễ thấp gần như bằng 0. Mạng 5G Viettel triển khai đồng thời 5G trên cả 2 nền tảng kiến trúc 5G NSA (Non Stand Alone) và 5G SA (Stand Alone).



Hiện tại, nhà mạng cung cấp 11 gói cước trả trước và 8 gói cước trả sau dành cho khách hàng cá nhân. Người dùng sở hữu điện thoại hỗ trợ 5G có thể sử dụng ngay dịch vụ mà không phải đổi SIM.

Các gói cước được tính theo tháng, với chi phí từ 135.000 - 480.000 đồng cho người dùng trả trước và từ 200.000 đến 2 triệu đồng cho trả sau.



Cụ thể, gói cước 5G trả trước với giá 135.000 đồng/tháng mang tới người dùng dung lượng kết nối 4 GB/ngày, miễn phí kho phim TV360, miễn phí 20 GB dịch vụ lưu trữ. Gói cước trả trước có dung lượng lớn nhất là 20 GB/ngày, tương đương 600 GB/tháng, với mức giá 480.000 đồng/tháng.

Các gói cước 5G trả trước của Viettel

Gói cước trả sau lớn nhất có dung lượng dữ liệu lên đến 50 GB/ngày, mức giá lên đến 2 triệu đồng/tháng, cho thuê bao được miễn phí 60 phút/cuộc gọi nội mạng và 400 phút gọi ngoại mạng, 250 tin nhắn SMS trong nước. Người dùng có thể chọn mua gói chỉ 5G dữ liệu hoặc gói kết hợp cả nghe gọi, dữ liệu kèm theo miễn phí các nội dung khác.

Các gói cước 5G trả sau của Viettel

Nếu xét về dung lượng truy cập, quyền lợi của người dùng trong hầu hết các gói cước 5G đều cao hơn 4G. Tuy nhiên, việc thiết lập mức giá cao hơn gói 4G khiến người dùng phải chi số tiền lớn hơn để trải nghiệm 5G.

Hiện tại, gói cước 4G theo tháng của Viettel thấp nhất là ST70K, với mức giá 70.000 đồng/tháng, cho người dùng 15 GB dữ liệu cho 30 ngày sử dụng. Trong khi đó, với gói cước 5G135, người dùng có 4 GB/ngày, tương đương 120 GB/tháng, cao gấp 8 lần về dung lượng.

Với cùng số tiền, một số gói cước 5G cung cấp nhiều ưu đãi hơn so với gói cước 4G. Ví dụ, với 300.000 đồng/tháng, gói cước 4G cho dung lượng 150 GB trong 30 ngày sử dụng, miễn phí gọi nội mạng dưới 60 phút, 150 phút gọi ngoại mạng, nhắn tin nội mạng. miễn phí kho phim TV360. Trong khi đó, gói cước N300 của 5G cho dung lượng 300 GB trong 30 ngày sử dụng, miễn phí gọi nội mạng dưới 60 phút, 200 phút gọi ngoại mạng, 200 SMS trong nước, 70 GB Cloud, MCA, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook và Spotify, TV360 Basic.

Tuy nhiên, do mạng 4G đã được triển khai trong nhiều năm, nhà mạng cũng liên tục đưa ra các ưu đãi riêng cho từng thuê bao. Ví dụ, gói cước SD135 của 4G với giá 135.000 đồng/tháng cho dung lượng 5 GB/ngày cùng quyền truy cập TV360 Basic. Trong khi đó, với cùng mức giá, gói 5G135 chỉ áp dụng cho những người dùng nhất định trong danh sách của nhà mạng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Viettel công bố hơn 130 ứng dụng và giải pháp dành cho các tổ chức thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Smart city, giao thông vận tải và Logistics, nông nghiệp, y tế, giáo dục, năng lượng. Các giải pháp này được may đo theo từng nhu cầu riêng, tích hợp các công nghệ Cloud, AI, IoT trên nền 5G với khả năng kết nối với mật độ cực lớn.