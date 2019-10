Gọi bạn nhậu không chịu dậy, châm lửa dây cao su đốt bạn bỏng rồi bỏ về

Ngày 17/10, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Văn Sáu (1989, trú xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.



Công an thông tin, trước đó vào ngày 11/5, ông Hoàng Văn Báu (SN 1962, trú tại xã Cẩm Lạc) đến nhà người quen uống rượu. Sau khi say, ông Báu được Võ Kim Hựu (SN 1974) chở về nhà gần đó để ngủ.

Khoảng 22h cùng ngày, Lê Văn Sáu sau khi đi uống rượu về thì đi sang nhà ông Hựu chơi.

Đối tượng Sáu tại công an.

Khi vào đến nhà, Sáu thấy ông Báu đang ngủ nên đến gọi để trêu đùa. Do say nên ông Báu không dậy mà còn chửi Sáu. Bực tức, Sáu lấy đoạn dây cao su châm lửa đốt rồi cho nhỏ giọt vào người ông Báu.

Sau khi đốt khiến bạn bị bỏng, Sáu bỏ về nhà ngủ. Ông Báu sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ bỏng 33%.

Ngày 20/9/2019 Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Sáu về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, thời điểm này Sau đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Cẩm Xuyên sau đó đã ra lệnh truy nã đối với Sáu.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, mới đây Công an huyện Cẩm Xuyên đã phục kích, bắt giữ đối tượng Lê Văn Sáu khi hắn vừa trở về nhà.

Được biết, đối tượng Lê Văn Sáu không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi lang thang không có chỗ ở cố định.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.