Góc nhìn khác trong vụ cháy xe ở cây xăng khiến 2 người tử vong

Vụ cháy xe chở pin xảy ra tại khu vực cây xăng, khiến hai người tử vong, đang đặt ra nhiều câu hỏi về phản ứng của tài xế, nguyên nhân nạn nhân không thoát được và trách nhiệm pháp lý liên quan. Dưới góc nhìn tổng hợp, có thể xem xét các yếu tố sau:

Phản ứng của tài xế: Yếu tố tâm lý và tình huống khẩn cấp

Một trong những vấn đề được quan tâm là vì sao tài xế không kịp mở cửa hoặc thông báo có người bên trong xe.

Trong bối cảnh cháy nổ xảy ra ngay tại cây xăng, nơi tiềm ẩn nguy cơ phát nổ dây chuyền – phản ứng hoảng loạn là điều dễ xảy ra. Khi đối diện nguy hiểm cận kề, bản năng sinh tồn thường khiến con người ưu tiên rời khỏi khu vực nguy hiểm thay vì xử lý tình huống một cách bình tĩnh.

Hiện trường vụ cháy xe tại cây xăng. Ảnh: Trần Thường

Bên cạnh đó, đặc điểm cháy của pin, đặc biệt là pin lithium, có thể khiến đám cháy bùng phát cực nhanh.

Hiện tượng “thoát nhiệt” (thermal runaway) có thể tạo ra nhiệt độ rất cao, kèm theo khói độc và nguy cơ phát nổ chỉ trong vài giây. Trong điều kiện như vậy, khả năng tài xế quay lại tiếp cận phương tiện để cứu người là rất hạn chế. Ngoài ra, tâm lý lo sợ cây xăng phát nổ cũng có thể khiến tài xế lựa chọn di chuyển ra xa để đảm bảo an toàn.

Vì sao nạn nhân không thể thoát thân?

Hai nạn nhân bên trong xe được cho là không thể tự mở cửa thoát ra ngoài. Có nhiều nguyên nhân kỹ thuật và sinh học có thể dẫn đến tình huống này.

Trước hết, hệ thống điện trên xe có thể bị tê liệt khi xảy ra cháy nổ. Nhiều dòng xe hiện đại sử dụng khóa cửa điều khiển điện; khi mất điện hoặc xảy ra chập cháy, hệ thống khóa trung tâm có thể bị kẹt hoàn toàn.

Đồng thời, nhiệt độ từ đám cháy pin có thể vượt ngưỡng 1.000 độ C trong thời gian ngắn, làm biến dạng các chi tiết nhựa và cơ cấu chốt cửa, khiến việc mở cửa từ bên trong trở nên bất khả thi.

Trên xe có nhiều khối pin 24V. Ảnh: Trần Thường

Yếu tố nguy hiểm hơn nằm ở vị trí của nạn nhân. Nếu họ ngồi gần khu vực chứa pin – vốn là tâm điểm của vụ cháy – thì sức ép nổ, nhiệt lượng lớn và khí độc phát tán trong không gian kín có thể gây sốc nhiệt và ngạt khí gần như tức thì. Trong điều kiện đó, cơ thể nhanh chóng suy sụp, mất khả năng vận động và phản xạ, khiến việc thoát hiểm không còn khả thi.

Ngoài ra, nếu xe bật chế độ khóa trẻ em (child lock), người ngồi ghế sau sẽ không thể mở cửa từ bên trong nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, làm giảm thêm cơ hội thoát thân trong tình huống khẩn cấp.

Trách nhiệm pháp lý của tài xế

Trong vụ việc nghiêm trọng, tài xế có thể đối mặt ba nhóm trách nhiệm: hình sự, dân sự và hành chính.

Về hình sự, cơ quan điều tra sẽ làm rõ lỗi chủ quan. Nếu vi phạm quy định khi vận chuyển pin (không có giấy phép, đóng gói sai, gây chập cháy), tài xế có thể bị xử lý về tội vi phạm an toàn lao động hoặc an toàn nơi đông người, khung hình phạt 3–10 năm tù khi làm chết hai người.

Trường hợp bất cẩn như hút thuốc, không tắt máy tại cây xăng hoặc biết nguy cơ sự cố nhưng vẫn vận hành, có thể bị truy cứu tội vô ý làm chết người với mức phạt tương tự.

Nếu biết có người gặp nạn nhưng không cứu giúp dù có điều kiện, có thể bị xem xét thêm tội không cứu giúp người đang nguy hiểm; tuy nhiên, yếu tố nguy cơ nổ lớn có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ.

Về dân sự, tài xế hoặc chủ xe phải bồi thường thiệt hại, gồm chi phí mai táng, cấp dưỡng, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân, đồng thời bồi thường thiệt hại cho cây xăng và tài sản liên quan.

Về hành chính, tài xế có thể bị xử phạt do vi phạm quy định vận chuyển hàng nguy hiểm và phòng cháy chữa cháy, kèm theo khả năng bị tước giấy phép lái xe có thời hạn. Kết luận: chờ kết luận điều tra