"Góc khuất" ở hiện trường vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính

Là một trong 8 nạn nhân có ô tô bị đập vỡ kính, anh Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1993), chủ xe Raize, cho biết khu vực vỉa hè nơi anh đỗ xe không có camera giám sát. Trước đây, tại khu vực này từng xảy ra một số vụ ô tô bị xây xước nên anh rất ít khi đỗ xe. Tuy nhiên, ngày 16/10 vừa qua, anh đỗ xe tại khu vực này và đến rạng sáng 19/10 thì phát hiện kính xe bị đập vỡ. “Sáng ra kiểm tra, tôi thấy đồ đạc, tài sản, giấy tờ bên trong xe bị lục lọi. Hiện tôi đã trình báo công an để phối hợp điều tra, làm rõ sự việc”, anh Hoàng nói.