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"Góc khuất" ở hiện trường vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính

Ngọc Tú
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Dù vị trí đỗ xe trên vỉa hè mặt tiền toà chung cư và ngay ngã tư trung tâm của thành phố Vinh cũ (tỉnh Nghệ An), nhưng khu vực này lại là "góc khuất" tầm nhìn khi không có người túc trực, không có hệ thống camera an ninh.

Video toàn cảnh tòa chung cư và khu vực vỉa hè, nơi loạt 8 xe ô tô bị đập kính lục lọi tài sản trong đêm ở Nghệ An.

- Ảnh 1.

Ngày 20/10, Công an Nghệ An﻿ tiếp tục điều tra làm rõ vụ 8 xe ô tô đậu trên vỉa hè chung cư T&T Victoria (phường Thành Vinh) bị đập vỡ kính vào rạng sáng 19/10. Nguồn tin cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ một số đối tượng liên quan vụ việc.

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Được biết, chung cư nơi xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư chợ Vinh giao giữa đường Quang Trung, Phan Đình Phùng, Cao Thắng và Trần Phú. Đây được xem là ngã tư lớn nhất của trung tâm của thành phố Vinh cũ. Toàn chung cư có 420 hộ với khoảng 1.600 người.

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Khu vực 8 xe ô tô﻿ bị đập vỡ kính nằm ngay tại vỉa hè mặt tiền chung cư T&T Victoria, thuộc tuyến đường Quang Trung.

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Theo ông Nguyễn Thanh Tuân - Giám đốc Ban quản lý tòa nhà chung cư T&T Victoria, 8 ô tô đậu trên vỉa hè; khu vực này không thuộc quản lý của tòa nhà. Ông Tuân cho biết thêm, phía chung cư có hệ thống camera giám sát an ninh nhưng chỉ lắp bên trong nội khu tòa nhà. Phía mặt ngoài của chung cư, tại các vỉa hè, trong đó có khu vực 8 ô tô bị đập vỡ kính không có camera giám sát.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Các bảo vệ của tòa nhà cho biết, họ được giao nhiệm vụ tuần tra, túc trực trong nội khu chung cư. Lực lượng bảo vệ không giám sát vỉa hè.

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Khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư lớn nhất của trung tâm thành phố Vinh cũ nhưng lại là "góc khuất" khi không có hệ thống camera an ninh của tòa nhà giám sát. Theo lãnh đạo Ban Quản lý chung cư, sắp tới Ban sẽ khảo sát, họp cư dân để lắp thêm hệ thống camera giám sát phía ngoài.

- Ảnh 8.

Sáng 20/10, sau khi Công an hoàn tất công tác khám nghiệm, chủ các phương tiện đã đưa xe đi sửa chữa. Tại hiện trường chỉ còn 1 trong tổng số 8 chiếc xe gặp nạn.

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- Ảnh 10.

Kính vỡ nát còn kẹt lại ở cửa ô tô.

- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.
- Ảnh 14.

Hàng loạt kính bị vỡ nát còn nằm vương vãi dọc vỉa hè.

- Ảnh 15.

Là một trong 8 nạn nhân có ô tô bị đập vỡ kính, anh Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1993), chủ xe Raize, cho biết khu vực vỉa hè nơi anh đỗ xe không có camera giám sát. Trước đây, tại khu vực này từng xảy ra một số vụ ô tô bị xây xước nên anh rất ít khi đỗ xe. Tuy nhiên, ngày 16/10 vừa qua, anh đỗ xe tại khu vực này và đến rạng sáng 19/10 thì phát hiện kính xe bị đập vỡ. “Sáng ra kiểm tra, tôi thấy đồ đạc, tài sản, giấy tờ bên trong xe bị lục lọi. Hiện tôi đã trình báo công an để phối hợp điều tra, làm rõ sự việc”, anh Hoàng nói.

- Ảnh 16.

Như đã đưa tin, trước đó vào rạng sáng 19/10, 8 ô tô của cư dân đậu trên vỉa hè chung cư T&T Victoria bị đập vỡ kính. Nhiều chủ phương tiện cho biết, tài sản bên trong xe bị lục lọi, xáo trộn.

Tags

Nghệ An

Thành phố Vinh

T&T

công an Nghệ An

Đập vỡ kính

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