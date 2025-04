Góc độ pháp lý vụ 14 người phụ nữ dàn hàng ngang chụp ảnh giữa đường

Liên quan đến đoạn clip ghi cảnh 14 phụ nữ dàn hàng ngang chụp ảnh giữa đường, bất chấp các phương tiện đang qua lại, xảy ra tại trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) gây xôn xao mạng xã hội, ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông xác nhận vụ việc có nhóm phụ nữ dàn hàng chụp ảnh. Đoạn clip được ghi lại trên QL24, đoạn gần cổng chào thị trấn Măng Đen, UBND H.Kon Plông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ sự việc.

Theo ông Hà, đoạn đường này khá đẹp, tuyến đường thẳng tắp cùng hàng thông cổ thụ 2 bên. Thời gian qua, khách du lịch thường xuyên dừng lại chụp ảnh lưu niệm tại khu vực này, gây mất an toàn giao thông.

Hình ảnh chụp lại từ clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội

Vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Trao đổi với PV, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, xét dưới góc độ pháp lý thì đây là hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người đi bộ, cản trở giao thông và gây rối trật tự công cộng.

Luật sư Cường phân tích, "Theo quy định của pháp luật, những người này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự”,

Cũng theo ông Cường, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người tham gia giao thông đường bộ bao gồm: Người điều khiển, người được chở trên phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi trên đường bộ; người đi bộ trên đường bộ.

Nguyên tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là: Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Bảo đảm giao thông đường bộ được trật tự, an toàn, thông suốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; phòng ngừa vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tai nạn giao thông đường bộ và ùn tắc giao thông; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của cá nhân và tài sản của cơ quan, tổ chức;

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và quy định khác của pháp luật có liên quan, có trách nhiệm giữ an toàn cho mình và cho người khác…

Do đó, trong tình huống trên, nếu cơ quan chức năng xác định hành vi đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì những người này sẽ bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự với hình phạt có thể tới 7 năm tù.

“Qua clip cho thấy những người này có ý thức trêu đùa những người tham gia giao thông, đặc biệt là các phương tiện xe cơ giới đang di chuyển trên đường, gây nguy cơ tai nạn giao thông và thể hiện sự coi thường pháp luật.

Đáng chú ý, đây lại là những người phụ nữ trẻ, hoàn toàn có khả năng nhận thức và ý thức được hành vi của mình nhưng lại cố ý vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính của những người này, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý những người này sẽ là bài học cho những người khác về ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và người khác”, luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ.

Tình huống dàn hàng chụp ảnh giữa đường của một nhóm người từng diễn ra ở một số nơi. Hồi năm ngoái, một vụ tương tự diễn ra ở tỉnh Thái Bình, và vụ tương tự cũng mới diễn ra ở Đắc Lắc, các vụ dàn hàng giữa đường để chụp ảnh đều đã bị cơ quan chức năng xử phạt theo quy định của pháp luật.