Góc chụp siêu đẹp khi "check-in" Ninh Binh của cô nàng hot girl khiến CĐM mê mẩn

Bộ ảnh mới đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Thêm một bộ ảnh Ninh Bình đẹp lung linh

Thời gian gần đây, Ninh Bình đã trở thành một trong những điểm đến được giới trẻ đặc biệt yêu thích mỗi khi muốn "đổi gió". Không chỉ sở hữu khung cảnh núi non hùng vĩ, những dòng sông uốn lượn hay cánh đồng lúa xanh ngát, vùng đất cố đô còn gây ấn tượng với những đầm sen nở rộ mỗi khi hè về. Chính vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa bình yên ấy đã biến nơi đây thành "thiên đường sống ảo", liên tục xuất hiện trên mạng xã hội với hàng loạt bộ ảnh triệu lượt xem.

Thế nhưng, qua góc máy và thần thái của cô nàng hot girl Mộc Thảo, khung cảnh Ninh Bình dường như lại được nâng lên một tầm cao mới. Bộ ảnh mới được cô chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và nhan sắc trong trẻo của nhân vật chính.

Không phải cái tên quá xa lạ với giới trẻ, Mộc Thảo từng gây ấn tượng với hàng loạt nội dung sáng tạo trên mạng xã hội. Bên cạnh những video mang màu sắc nhẹ nhàng, gần gũi, cô nàng còn sở hữu ngoại hình xinh xắn, gương mặt thanh tú cùng phong cách nữ tính, giúp thu hút đông đảo người theo dõi. Mỗi lần xuất hiện, Mộc Thảo đều biết cách mang đến hình ảnh chỉn chu nhưng vẫn rất tự nhiên.

Lần này, người đẹp lựa chọn một đầm sen tại Ninh Bình làm bối cảnh cho bộ ảnh mới. Giữa không gian xanh mướt của lá sen cùng những bông sen trắng tinh khôi, Mộc Thảo diện chiếc áo yếm màu đỏ nổi bật kết hợp chân váy trắng nhẹ nhàng. Sự phối màu khéo léo giúp tổng thể bức ảnh vừa nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, không hề tạo cảm giác quá phô trương.

Điểm đáng chú ý nhất chính là cách lựa chọn góc chụp. Những khung hình được thực hiện vào thời điểm ánh nắng chiều dịu nhẹ tạo nên hiệu ứng ngược sáng vô cùng đẹp mắt. Ánh nắng len qua mái tóc, phản chiếu trên những cánh sen trắng khiến từng bức hình mang cảm giác mềm mại và đầy chất thơ. Có lúc cô nàng nhẹ nhàng ôm bó sen trước ngực, khi lại khẽ nghiêng đầu mỉm cười hoặc đưa tay che nắng đầy tự nhiên. Chính những biểu cảm không quá cầu kỳ ấy lại giúp bộ ảnh trở nên gần gũi, dễ tạo thiện cảm với người xem.

CĐM hết lời khen ngợi

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng vô số bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Không ít người dành lời khen cho khả năng lựa chọn trang phục, bối cảnh và góc chụp của Mộc Thảo. Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc trong trẻo, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú trước không khí bình yên mà bộ ảnh mang lại.

Có thể thấy, điểm đặc biệt của bộ ảnh nằm ở sự cân bằng giữa nhân vật và thiên nhiên. Thay vì chỉ tập trung vào người mẫu, mỗi khung hình đều tôn lên vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh, giúp người xem vừa cảm nhận được sức hút của Mộc Thảo, vừa thêm yêu vẻ đẹp của vùng đất Ninh Bình.

Có thể thấy, giữa rất nhiều bộ ảnh du lịch xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, loạt ảnh mới của Mộc Thảo vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và khả năng khai thác khung cảnh thiên nhiên đầy nghệ thuật. Đây cũng là minh chứng cho thấy chỉ cần một góc chụp đẹp, ánh sáng phù hợp cùng thần thái tự nhiên, bất kỳ địa điểm quen thuộc nào cũng có thể khiến cộng đồng mạng phải xuýt xoa.