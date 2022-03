Góc bó tay: Siêu bán tải 1.000 mã lực bị giới hạn tốc độ ở 90 km/h

Hennessey – hãng độ danh tiếng với nhiều dòng sản phẩm cải tiến từ xe Mỹ cùng siêu xe độc lập Venom đang có một chiếc Ram TRX Hennessey Mammoth 1000 được bên thứ 3 rao bán tại Phần Lan.

Thông số kỹ thuật của chiếc bán tải độ cho thấy xe có công suất lên tới 1.012 mã lực, mô-men xoắn 1.313 Nm và dù tốc độ tối đa xe chưa được chính thức công bố, ta có thể chắc chắn mức công suất trên có thể giúp chiếc bán tải chạy vài trăm km/h chứ không chỉ dừng ở ngưỡng… 93 km/h như bên rao bán công bố.

Theo The Drive tìm hiểu, chiếc Ram TRX Hennessey Mammoth 1000 đã bị "giáng cấp" xuống kém hơn cả bán tải thường để lách thuế và do đó giảm giá bán xe. Cụ thể, do mức khí thải CO2 lên tới 506g/km, chiếc bán tải bị đánh thuế "nhẹ nhàng" 44,8% tại Phần Lan, qua đó đẩy giá xe từ 275.000 USD nguyên gốc lên 398.300 USD.

Tuy vậy, "ưu điểm" của chiếc bán tải độ là xe có thể được nhập khẩu dưới dạng xe thương mại nhờ trọng lượng lên tới hơn 3,5 tấn. Để đạt chuẩn trên, tốc độ xe phải được giới hạn ở mức 90 km/h và đó chính xác là những gì mà bên rao bán xe đã làm để có thể nhập khẩu Ram TRX Hennessey Mammoth 1000 vào Phần Lan.

Siêu bán tải độ Ram TRX Hennessey Mammoth 1000

Nếu là một người chỉ coi trọng yếu tố hình ảnh hay khả năng vận hành off-road, chủ nhân chiếc Ram TRX Hennessey Mammoth 1000 có lẽ chẳng cần quan tâm tới yếu tố này bởi giới hạn tốc độ trên cao tốc tại Phần Lan hay nhiều nước thuộc châu Âu chỉ là 100 km/h.

Tuy vậy những ai thật sự muốn một chiếc xe tối ưu có lẽ sẽ phải nhăn mặt khi nghĩ tới việc phải bỏ ra gần 400.000 USD để tậu một chiếc xe chạy chẳng nhanh bằng… Kia Seltos.



