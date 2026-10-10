Góa bụa hơn 5 năm, tôi muốn tái hôn thì mẹ chồng liên tục ngăn cản: Đáng sợ nhất là cách bà theo dõi "nhất cử nhất động" của tôi

Tôi hiểu bà thương cháu, cũng có thể bà sợ tôi gặp phải người không tốt nhưng tôi cũng cần sự tự do.

Chồng tôi mất đến nay đã hơn 5 năm. Tôi mất hơn 2 năm mới vượt qua được cú sốc và dần ổn định lại cuộc sống, tự mình chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ các con. Nhưng gần một năm trở lại đây, tôi cảm thấy không được thoải mái trong đời sống tình cảm vì bố mẹ chồng không muốn tôi tái hôn.

Ngày chồng còn sống, tôi vẫn luôn coi bố mẹ anh như bố mẹ ruột. Sau khi anh mất, hai ông bà cũng thương mẹ con tôi, thỉnh thoảng qua thăm cháu, có đồ ăn ngon lại mang sang một ít. Vì thế, tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng, cuối tuần vẫn đưa con về thăm ông bà. Tôi không muốn vì chồng mất mà tình cảm giữa hai bên cũng nhạt phai.

Thế nhưng khi biết tôi bắt đầu tìm hiểu một người đàn ông khác, mẹ chồng lập tức thay đổi thái độ. Bà không nói thẳng rằng cấm tôi yêu ai, nhưng liên tục tìm cách khiến tôi phải chùn bước. Hôm thì bà bảo con còn nhỏ, tôi nên tập trung nuôi con. Hôm lại nói đàn ông ngoài kia chẳng ai thật lòng với phụ nữ đã có con riêng, người ta đến với tôi chỉ vì mục đích nào đó. Có lần, bà còn bóng gió rằng nếu tôi đi bước nữa, sau này con tôi sẽ phải gọi người khác là bố, chẳng biết có được đối xử tử tế hay không?

Tôi hiểu bà thương cháu, cũng có thể bà sợ tôi gặp phải người không tốt. Nhưng chồng tôi đã mất hơn 5 năm, tôi cũng đâu còn là cô gái trẻ bồng bột. Tôi biết mình cần gì, hiểu rằng nếu muốn xây dựng một mối quan hệ mới thì phải cân nhắc cả tương lai của con. Tôi không định vội vàng kết hôn với bất kỳ ai, nhưng tôi cũng không muốn vì nỗi sợ của người khác mà tự đóng cửa cuộc đời mình.

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Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là cách mẹ chồng theo dõi cuộc sống riêng của tôi. Gần đây, bà thường xuyên sang nhà, khi thì mang ít hoa quả, khi thì lấy cớ thăm cháu để hỏi han tôi đi đâu, gặp ai? Bà còn chủ động bắt chuyện với hàng xóm nơi tôi ở, dò hỏi xem dạo này có người đàn ông nào thường xuyên đến nhà hay không? Tôi nghe chuyện mà vừa ngượng vừa khó xử.

Trên Facebook cũng không yên. Hễ tôi đăng ảnh đi ăn, đi chơi hay đơn giản là một tấm hình chụp ở quán cà phê, mẹ chồng đều vào bình luận. Khi thì bà viết rằng con dâu của mẹ đẹp quá, khi lại hỏi con dâu hôm nay đi đâu, đi với ai mà vui thế? Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ bà thân thiết, yêu quý tôi, nhưng chỉ tôi mới hiểu đằng sau những lời tưởng như vui vẻ ấy là sự nhắc nhở rằng bà vẫn đang theo dõi cuộc sống của tôi. Bà gọi như vậy khiến những người có ý định với tôi cũng phải dè chừng.

Tôi thương bố mẹ chồng, bởi họ đã mất con trai, còn tôi cũng mất đi người mình từng nghĩ sẽ cùng đi hết cuộc đời. Tôi hiểu nỗi đau ấy không dễ nguôi ngoai. Nhưng tôi không thể vì thế mà sống mãi như một người vợ góa, chỉ được phép chăm con và thỉnh thoảng về thăm ông bà. Tôi vẫn còn trẻ, vẫn có những ngày cô đơn, vẫn mong có người hỏi han, chia sẻ và cùng mình đi qua những năm tháng sau này.

Tôi phải làm gì để mẹ chồng hiểu và để tôi được tự quyết định chuyện tình cảm và tương lai đây?