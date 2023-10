Gỗ Đức Thành (GDT) lãi giảm vì giảm giá, khuyến mãi nhiều

Gỗ Đức Thành (GDT) lãi giảm 20% so với cùng kỳ vì giảm giá, khuyến mãi nhiều

Theo BCTC quý 3/2023, Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (Gỗ Đức Thành; HoSE: GDT) ghi nhận thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 69,7 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Phía doanh nghiệp cho biết, doanh thu có tăng nhẹ do có thêm doanh thu của sản phẩm nội thất mới phát triển

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng 15,8%, lên 48,3 tỷ đồng. Dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng của Gỗ Đức Thành trong quý 3/2023, chỉ đạt 21,3 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ.

Quý 3/2023, doanh thu hoạt động tài chính của Gỗ Đức Thành đạt 2,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 3,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Trong khi, chi phí tài chính giảm 21,5% so với cùng kỳ xuống còn 2,8 tỷ đồng. Các chi phi bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Gỗ Đức Thành đều tăng nhẹ so với cùng kỳ, lần lượt đạt 4,1 tỷ đồng và 7,7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2023, Gỗ Đức Thành báo lãi 8,1 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022 (10,2 tỷ đồng).

Gỗ Đức Thành giảm 20% lợi nhuận sau thuế, dù doanh thu tăng trong quý 3/2023.

Doanh nghiệp chế biến gỗ này cho biết, lợi nhuận sau thuế giảm do công ty phải giảm giá, khuyến mãi nhiều để lấy đơn hàng, trong khi các chí phí quản lý cố định không giảm như bảo hiểm xã hội, khấu hao, lương nhân viên quản lý, v.v…

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Gỗ Đức Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt 222 tỷ đồng, giảm 26,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ bán hàng đạt 64,5 tỷ đồng, giảm hơn 38% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 34,7%, xuống còn 7,8 tỷ đồng.

Kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Gỗ Đức Thành báo lãi 23,8 tỷ đồng, giảm 56,5% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Gỗ Đức Thành ở mức 382 tỷ đồng, giảm 5,9% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 273 tỷ đồng, giảm 7,1% so với đầu năm. Nợ phải trả giảm 1,8% so với đầu năm, xuống còn 109 tỷ đồng. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Gỗ Đức Thành là 0,39 lần.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 20/10, giá cổ phiếu GDT ở mức 26.100 đồng/cổ phiếu, giảm 2,06% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng khớp lệnh là hơn 26 nghìn đơn vị. Đáng chú ý, trong 10 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu GDT ghi nhận có 6 phiên giảm giá.