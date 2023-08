GM chế tạo riêng Chevy Suburban bọc thép cho chính phủ Hoa Kỳ

Bên cạnh chiếc Cadillac One nổi tiếng được chính phủ Hoa Kỳ sử dụng để chở tổng thống, Cục An ninh Ngoại giao Mỹ (DSS) còn chuẩn bị cả một đội xe SUV chống tấn công để đưa đón những người quan trọng đi khắp nơi và một trong số đó là chiếc đầu tiên của thế hệ Chevy Suburban hạng sang mới do GM Defense phát triển.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã trao một hợp đồng trị giá 36,4 triệu USD (862 tỷ đồng) cho GM Defense (bộ phận nghiên cứu xe quân sự của tập đoàn General Motors) vào tháng 8/2021 để phát triển thế hệ tiếp theo của chiếc SUV và đồng thời cũng thực hiện một thỏa thuận tương tự với Viện Tưởng niệm Battelle (một công ty phát triển khoa học và công nghệ ứng dụng phi lợi nhuận tại Mỹ) để tạo ra các phiên bản bọc thép của Ford Expedition.



Đây là mối quan hệ hợp tác rất đặc biệt vì GM đã ngừng sản xuất khung gầm Suburban HD vào năm 2018, khung gầm có khả năng khả năng chịu tải và độ cứng đáng kinh ngạc của thương hiệu.

Trước đây, các công ty độ chuyên dụng sẽ sửa đổi những chiếc xe thương mại nguyên bản bằng việc thêm cửa thép, kính chống đạn, các tấm cường lực,.. Nhưng lần này, nhà sản xuất sẽ phát triển toàn bộ chi tiết từ đầu trước khi mẫu xe được chế tạo.

Theo DSS, những chiếc xe quốc phòng được độ từ xe thương mại nguyên bản đôi khi kém linh hoạt hơn phiên bản ban đầu của chúng và việc bảo trì cũng rất khó khăn. Vì thế, việc thay đổi thiết kế từ chính nhà sản xuất GM được cho là sẽ khắc phục những khuyết điểm đó.

Những chiếc xe mới có chung kiểu dáng và một số bộ phận với chiếc Suburban bán lẻ của Chevrolet. Mặc dù cả GM và DSS đều không tiết lộ thông tin về hiệu suất, một bức ảnh chụp mui xe hướng lên nơi có thể nhìn thấy nắp động cơ và hộp gió cho thấy nó được trang bị động cơ LS V8 6.2 lít công suất 420 mã lực và mô-men xoắn 460 lb-ft (624 Nm) ở dạng nguyên bản.

Tuy nhiên, một tài liệu khác của GM lại cho biết HD Suburban mới được xây dựng dựa trên kiến trúc eBOF (body-on-frame) mới, do đó, nhiều khả năng mẫu xe sẽ ở dạng hybrid.