Giza Việt Nam: Trách nhiệm xã hội là sứ mệnh của doanh nghiệp

Giza Việt Nam được biết đến là một doanh nghiệp năng động triển khai hiệu quả các dự án FDI. Với quan niệm "Thành công của doanh nghiệp không chỉ đo bằng lợi nhuận, mà còn ở giá trị mang lại cho cộng đồng", các hoạt động trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility - CSR) được Giza Việt Nam đặt song hành với mục tiêu kinh doanh, tạo nên sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và đóng góp xã hội.

Một trong những hoạt động CSR nổi bật là chương trình hiến máu nhân đạo "Giọt hồng Giza" được tổ chức thường niên hàng năm tại doanh nghiệp đến nay đã là lần thứ 7. Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đối tác, bạn bè và toàn thể nhân viên.

Đặc biệt, Ban Lãnh đạo Tập đoàn luôn tiên phong hưởng ứng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này. Số lượng máu hiến tặng không ngừng tăng qua từng năm, đóng góp quan trọng vào việc cứu sống nhiều bệnh nhân cần truyền máu. Không chỉ vậy, hoạt động còn giúp nhiều người vượt qua nỗi sợ tâm lý, mạnh dạn tham gia để làm những điều có ích cho xã hội.

"Ban Lãnh đạo luôn tiên phong hưởng ứng, lan tỏa tinh thần của các hoạt động thiện nguyện tại Tập đoàn. Nguồn ảnh: Giza Việt Nam"

Khi bão số 3 (Yagi) cùng hoàn lưu sau bão gây ra những thiệt hại nặng nề tại miền Bắc, tập thể CBNV Giza Việt Nam đã nhanh chóng vận động quyên góp và hỗ trợ cho gia đình các đồng nghiệp chịu ảnh hưởng để khắc phục hậu quả sau bão.

Ngay sau đó, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Dòng thời gian: Vì những mùa trăng an bình do Đài TH Hà Nội phối hợp cùng UB TƯMTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức vào T9/2024, Giza Group đã chung tay ủng hộ số tiền 100,000,000đ để xây dựng Nhà học tập cộng đồng an toàn và công trình cấp nước sạch, công trình dân sinh khác cho người dân Làng Nủ ở khu tái định cư mới, cùng một số làng, bản, điểm dân cư bị sạt lở, vùi lấp ở 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và một số tỉnh khác.

Cầu Suối Phồng 2 và cầu Khấu Dê do Giza Group tài trợ xây dựng đã chính thức đi vào lưu thông cuối tháng 11/2024. Nguồn ảnh: Giza Việt Nam

Vừa qua, Giza Group đã tiến hành khảo sát và tài trợ xây dựng hai cây cầu dân sinh tại xã Xà Hồ và xã Tà Xi Láng, thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái – địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn. Quá trình xây dựng gặp không ít thách thức, từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt cho đến việc vận chuyển nguyên vật liệu bằng sức người từ điểm tập kết đến nơi thi công.

Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền các cấp cùng sự chung tay góp sức của bà con nhân dân, chỉ sau hơn 1 tháng thi công, các cây cầu đã được khánh thành và thông xe vào cuối tháng 11/2024. Các cây cầu dân sinh kiên cố không chỉ giúp người dân đi lại an toàn hơn, đặc biệt trong mùa mưa bão, mà còn thúc đẩy giao thương, cải thiện đời sống và kết nối xã hội.

Ngoài ra, nhiều hoạt động CSR ý nghĩa khác cũng được Giza Việt Nam tổ chức như các giải thể thao thiện nguyện gây quỹ xây điểm trường như giải chạy, giải bóng đá, giải golf…; chương trình thăm hỏi, động viên các gia đình khó khăn tại các địa phương; hoạt động trao tặng sách, đào tạo phòng chống đuối nước cho trẻ em…

Giza Việt Nam tài trợ xây dựng điểm trường Sà Phìn 1+2 tại xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Nguồn ảnh: Giza Việt Nam

Có thể thấy, điểm đặc biệt trong các hoạt động CSR của Giza Việt Nam chính là sự đồng lòng và gắn kết của tập thể CBNV cũng như tích cực lan tỏa, huy động sự chung tay của đối tác, cộng đồng. Ban Lãnh đạo công ty không chỉ định hướng mà còn trực tiếp tham gia, vận động tuyên truyền, trở thành nguồn cảm hứng để toàn thể nhân viên chung tay đóng góp.

"Tôi tin rằng, để một doanh nghiệp phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội phải được xem như một phần cốt lõi. Chính sự chung tay, đồng hành từ mỗi nhân viên là nguồn động lực to lớn giúp Tập đoàn không ngừng tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng", ông Ngô Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT Giza Group cho biết.

Trong tương lai, Giza Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động CSR thiết thực, hướng tới các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, cũng như các khu vực vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn. Là một doanh nghiệp tiên phong trong việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Giza Việt Nam cam kết rằng mỗi bước tiến của Tập đoàn sẽ luôn gắn liền với sự phát triển bền vững của cộng đồng.