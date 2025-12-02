Giúp việc vào phòng cụ ông 70 tuổi lúc 2h sáng mỗi ngày để làm theo yêu cầu: Thưởng Tết 200 triệu/năm

*Câu chuyện được đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu thu hút lượng tương tác cao.

Cụ ông họ Giang, 70 tuổi, sống ở Tân Cương (Trung Quốc), nhiều năm qua đã quen cảnh một mình trong căn nhà rộng sau khi về hưu.

Vợ mất sớm, các con trưởng thành rồi làm việc ở thành phố lớn, người định cư nước ngoài, người bận công việc triền miên. Sự độc lập từng là niềm tự hào của ông, cho đến khi cơ thể bắt đầu phản bội: huyết áp cao, tiểu đường, rồi vài lần ngã bệnh khiến việc sinh hoạt trở nên khó khăn.

Ảnh minh họa.

Lo cho bố, các con quyết định thuê một người giúp việc chuyên chăm, mức lương khoảng 8 nghìn nhân dân tệ (khoảng 30 triệu/tháng) - riêng tiền thưởng Tết lên đến 200 triệu đồng vì người này đồng ý ở lại suốt dịp nghỉ lễ. Nhưng sau vài tháng, điều khiến cụ ông thay đổi lại không phải các loại thuốc mới, mà là một thói quen đặc biệt diễn ra vào 2 giờ sáng mỗi ngày.

Cô Linh (38 tuổi), người giúp việc được thuê từng làm nhân viên dọn dẹp khách sạn trước khi bị cắt giảm nhân sự. Là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, cô rời thành phố và chuyển sang nghề giúp việc để có thu nhập ổn định hơn . “Tôi chỉ mong có công việc đủ lo cho con, với gửi chút tiền về cho bố mẹ ở quê” , cô chia sẻ.

Ngay khi nhận chăm cụ ông Giang, cô Linh nhanh chóng nhận ra vấn đề lớn nhất của ông không phải là bệnh tật, mà là… thói quen ăn uống âm thầm phá hủy sức khỏe: bánh kẹo, đồ ngọt và một chút rượu mạnh. Dù biết không nên, ông vẫn giấu trong ngăn tủ, dưới gối hoặc trong hộc bàn - thứ “niềm vui nhỏ” của một người già sống một mình quá lâu.

Ban ngày, ông Giang ậm ừ nghe lời cô Linh dặn kiêng cữ. Nhưng đêm xuống, bản tính kiềm chế kém của bệnh tiểu đường khiến ông lại lén lút lấy ra vài chiếc kẹo. “Ông ấy biết mình không nên ăn, nhưng thói quen thì khó bỏ. Một mình lâu quá rồi, đôi khi cái ngọt là cách khiến ông cảm thấy mình còn kiểm soát được điều gì đó” , cô Linh kể trên Xiaohongshu.

Biết vậy, mỗi đêm vào khoảng 2 giờ sáng, thời điểm cụ ông ngủ say nhất, cô Linh lặng lẽ mở cửa phòng, kiểm tra xem ông có để đồ ngọt hay rượu trong tầm với không. Thấy món nào, cô lại nhẹ nhàng thu gom rồi vứt đi. “Ông cụ tự trọng cao, nên nếu làm ban ngày, ông sẽ ngại, rồi sinh khó chịu. Làm ban đêm lại giúp ông hạn chế dần mà không bị tổn thương lòng tự trọng”, cô nói.

Ảnh minh họa.

Hành động nghe có vẻ nhỏ bé nhưng sau vài tháng đã giúp sức khỏe cụ ông cải thiện rõ rệt. Đường huyết ổn định hơn, huyết áp giảm bớt dao động. Cả khu chung cư cũng quen với hình ảnh cô Linh đẩy xe cho ông Giang đi dạo mỗi sáng: phơi nắng, hóng gió, trò chuyện với vài ông bạn gần nhà. Những hoạt động đơn giản nhưng đủ để ông hòa lại vào đời sống, thay vì thu mình trong phòng.

Bác sĩ điều trị của ông Giang sau đó cũng ghi nhận, việc ăn uống điều độ, vận động nhẹ nhàng và đặc biệt là có người đồng hành giúp tinh thần ông tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Thấy sự tận tâm ấy, bốn người con của ông Giang đã góp lại khoảng 55 nghìn nhân dân tệ (200 triệu đồng) tiền thưởng Tết gửi cô Linh. Không phải vì họ giàu có, mà vì họ hiểu rằng chăm sóc người già không chỉ là một công việc, đó là sự kiên nhẫn và tinh tế mà đôi khi người trong gia đình cũng khó làm được.

Nhờ số tiền này, cô Linh có thể trả nợ, sửa lại ngôi nhà nhỏ ở quê, và dành một khoản để nuôi hai con ăn học. “Tôi không nghĩ mình làm điều gì lớn lao. Chỉ là thấy ông cụ một mình, tôi thương. Mình sống cùng họ mỗi ngày, rồi cũng xem họ như người thân” , cô viết.