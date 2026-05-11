Giúp việc lương 10 triệu vừa làm được mấy ngày, thấy chủ nhà đi công tác về vội xin nghỉ, lý do không ngờ

Tôi tên Dung, năm nay 40 tuổi, đã lập gia đình được 8 năm. Vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, kinh tế không quá giàu nhưng cũng đủ đầy, ổn định. Hai con đang tuổi ăn học nên cuộc sống của tôi quanh quẩn với công việc, con cái và chuyện nhà cửa.

Vì cả hai vợ chồng đều bận nên nhà tôi nhiều năm nay luôn thuê người giúp việc theo giờ hoặc ở lại. Người giúp việc cũ làm với gia đình tôi gần 4 năm thì xin nghỉ vì chồng bà bị bệnh, phải về quê chăm sóc. Tôi tiếc lắm vì tìm được người vừa thật thà vừa hợp tính không dễ. Thế nên khi bà nghỉ, tôi khá loay hoay.

Thông qua một trung tâm môi giới, tôi gặp bà Lộc, 65 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bà rất tốt. Bà ăn mặc sạch sẽ, tóc buộc gọn gàng, nói năng điềm đạm. Hôm thử nấu bữa đầu tiên, tôi càng ưng hơn vì món ăn hợp khẩu vị gia đình. Tôi quyết định thuê bà với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng, chủ yếu lo cơm nước và dọn dẹp.

Mấy ngày đầu, tôi thật sự hài lòng. Nhà cửa gọn gàng, con tôi cũng quý bà vì bà sạch sẽ, chịu khó. Có hôm tôi đi làm về muộn, bước vào nhà đã nghe mùi canh cá thơm phức, tự nhiên thấy nhẹ cả người. Tôi còn nghĩ lần này mình may mắn mới tìm được người phù hợp nhanh như vậy.

Thế nhưng chuyện bất ngờ xảy ra đúng vào hôm chồng tôi đi công tác về. Hôm ấy, vừa nhìn thấy anh Bắc bước vào cửa, tôi để ý sắc mặt bà Lộc bỗng thay đổi. Bà đứng sững vài giây rồi vội quay đi. Tôi nghĩ chắc bà ngại nên cũng không để tâm. Nhưng đến tối, bà bất ngờ nói muốn xin nghỉ việc. Tôi ngạc nhiên lắm. Mới làm chưa được bao lâu, mọi chuyện vẫn ổn, sao tự nhiên lại nghỉ? Tôi hỏi mãi thì bà chỉ nói nhà có việc gấp phải về quê. Tôi còn bảo: Nếu bà bận thì cứ về giải quyết công việc, khi nào xong quay lại làm cũng được. Nhưng bà lắc đầu liên tục, nhất quyết từ chối. Nhìn vẻ mặt khó xử của bà, tôi càng thấy lạ nhưng cũng không tiện giữ.

Bà Lộc nghỉ vài ngày, sự thắc mắc trong tôi cuối cùng cũng được giải đáp. Tối hôm đó, chồng tôi chủ động kể mọi chuyện. Anh nói bà Lộc chính là mẹ của người yêu cũ của anh. Tôi nghe xong thật sự sững người. Hóa ra hồi còn trẻ, chồng tôi từng yêu con gái bà Lộc nhiều năm. Nhưng thời điểm ấy anh chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, công việc chưa ổn định, kinh tế khó khăn nên bà phản đối quyết liệt. Bà chê anh không có tương lai, không xứng với con gái bà.

Sau đó hai người chia tay. Nhiều năm trôi qua, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Chồng tôi gặp và cưới tôi, công việc dần ổn định, gia đình yên ấm. Còn bà Lộc thì tuổi già lại gặp nhiều biến cố. Chồng mất sớm, con gái hôn nhân không hạnh phúc, con trai vướng vòng lao lý, kinh tế sa sút nên bà phải đi làm giúp việc để trang trải cuộc sống.

Hôm gặp lại chồng tôi ở chính ngôi nhà mình đang làm việc, bà quá ngại nên lập tức xin nghỉ. Chồng tôi kể anh đã chủ động gặp bà nói chuyện riêng. Anh bảo chuyện cũ đã qua từ rất lâu rồi, anh không còn để bụng. Nếu bà thấy phù hợp thì vẫn có thể tiếp tục làm việc ở nhà tôi như bình thường. Nhưng bà từ chối vì không vượt qua được cảm giác áy náy và xấu hổ.

Nghe xong câu chuyện, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Cuộc sống đúng là chẳng ai nói trước được điều gì. Ngày trước bà từng chê một chàng trai nghèo không có tương lai. Có lẽ chính bà cũng không nghĩ sẽ có ngày mình gặp lại người ấy trong hoàn cảnh éo le như vậy. Nhưng tôi cũng thông cảm với bà. Làm cha mẹ, ai chẳng muốn con mình có cuộc sống tốt hơn. Chỉ tiếc rằng đôi khi con người ta nhìn cuộc đời quá ngắn, đánh giá một người chỉ qua hoàn cảnh trước mắt.

Vài hôm sau, tôi chủ động tìm gặp bà Lộc. Bà cứ cúi mặt mãi, liên tục nói xin lỗi khiến tôi cũng thấy nghẹn lòng. Tôi bảo bà không cần áy náy vì chuyện đã qua quá lâu rồi. Tôi gửi bà tiền lương những ngày đã làm ở nhà mình rồi biếu thêm một ít coi như chút lòng của tôi. Lúc cầm tiền, mắt bà đỏ hoe. Còn tôi ra về với cảm giác rất khó tả. Tôi không biết sau này bà Lộc sẽ ra sao, chỉ mong tuổi già của bà bớt nhọc nhằn hơn. Có những chuyện cũ tưởng đã ngủ yên, đến một ngày bất ngờ quay lại, không phải để trách móc ai mà chỉ để người ta hiểu rằng cuộc đời vốn nhiều đổi thay, chẳng ai biết trước được ngày mai.

