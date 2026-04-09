Theo trình báo của anh Nguyễn Ngọc Trình (SN: 1984, trú tại phường Cao Xanh), khoảng 14h ngày 29/3, khi mở két sắt trong phòng ngủ, anh phát hiện bị mất 270 triệu đồng cùng một chiếc nhẫn vàng khoảng 2 chỉ. Gia chủ cho biết lần gần nhất kiểm tra tài sản là vào trưa 27/3 và khi đó tiền, vàng vẫn còn nguyên.

Bà Sâm tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cao Xanh tập trung xác minh những người có điều kiện tiếp cận nơi cất giữ tài sản . Qua đó, cơ quan công an triệu tập bà Nguyễn Thị Sâm, sinh năm 1972, trú tại phường Hồng Gai, là người giúp việc tại nhà anh Trình. Tại cơ quan công an, bà Sâm khai đã lợi dụng lúc chủ nhà vắng mặt vào tối 28/3 để mở két sắt, lấy trộm tiền và vàng.

Theo lời khai ban đầu, do đang nợ khoảng 300 triệu đồng nên sau khi lấy được tài sản, bà Sâm đã mang toàn bộ số tiền cùng chiếc nhẫn vàng đưa cho bà Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1984, trú tại phường Cao Xanh, để trả nợ. Bà Xuân sau đó khai đã chuyển 300 triệu đồng cho người thân, còn chiếc nhẫn vàng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Cao Xanh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.