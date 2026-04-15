Giúp việc 19 tuổi ở Hà Nội đặt mục tiêu kiếm 1 tỷ trước 25 tuổi: Vì sao gây tranh cãi?

Làm giúp việc có lương tháng 13 và 14, tính thưởng theo ngày

Mới đây, những clip của cô giúp việc 19 tuổi đang ở Hà Nội nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Chia sẻ của người giúp việc về chuyện được chủ nhà lên lộ trình thu nhập, kết hôn

Trên kênh TikTok gần 27k người theo dõi, cô thường xuyên đăng tải các nội dung xoay quanh công việc của mình như mức lương thưởng, tips lau dọn và sắp đặt nhà cửa,... cho đến mối quan hệ với chủ nhà như ăn cơm trước hay sau, đi du lịch cùng chủ nhà,... Những chia sẻ này không chỉ mang tính tiết lộ về một công việc ít được nói tới, mà còn đưa ra những con số cụ thể khiến nhiều người tò mò, thậm chí tranh cãi.

Trong clip mới đăng tải, nữ giúp việc chia sẻ về chế độ đãi ngộ của chủ nhà dành cho mình. Cụ thể mỗi tháng, cô được nghỉ 1 ngày vẫn hưởng lương, nếu không nghỉ sẽ được tính gấp đôi. Các ngày lễ, Tết đều được nhân hệ số x2, làm đủ năm có tháng lương thứ 13. Năm 2025 do làm full cả năm nên cô nhận thêm tháng lương thứ 14.

Đặc biệt, chủ nhà còn đặt lộ trình tăng lương và thưởng cho giúp việc: Mỗi năm được tăng tối đa 10% lương, nếu gắn bó đủ 3 năm thưởng 50 triệu, từ 5 năm trở lên thưởng 100 triệu. Với những con số rõ ràng như thế, người giúp việc này đặt mục tiêu có 1 tỷ trước 25 tuổi.

Ngoài những khoản tiền lương cố định đó, giúp việc cho biết mình còn có thêm khoản thưởng theo ngày. Nếu trong một ngày làm việc không bị chủ nhà nhắc nhở quá 2 lần, cô sẽ được ký nhận thưởng 40.000 đồng/ngày.

Theo cô, khoản tiền này không chỉ là tiền tiêu vặt mà còn giống như một cách để cô tự nhắc nhở bản thân phải làm tốt hơn mỗi ngày. Hàng tháng, cô chỉ tiêu trong số tiền được ký thưởng này còn toàn bộ lương cứng sẽ gửi về cho mẹ giữ giúp để tích luỹ.

Người giúp việc cũng chia sẻ rõ cái được và mất khi đi làm giúp việc ở tuổi 18 - 19. Cô cho biết mình “mất những buổi tụ tập cùng bạn bè, những lần hẹn hò của tuổi mới lớn” song lại được học kỹ năng sống, trau dồi kiến thức, có tích luỹ và mẹ an lòng.

Về chuyện về quê, người giúp việc cho biết, chi phí đi lại về quê định kỳ cũng được chủ nhà hỗ trợ. Trong năm 2025 vừa qua, cô không về quê vì muốn có thêm tiền thưởng. Dù nhớ nhà, nhớ mẹ nhưng cô cũng được mẹ và anh chị chủ nhà động viên, mẹ còn xuống Hà Nội thăm nên cô không gặp khó khăn gì nhiều.

Cơ hội kiếm tiền lý tưởng hay đang bị chủ nhà “thao túng”?

Tuy nhiên, những chia sẻ của người giúp việc trẻ tuổi cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

không ít người cho rằng mức đãi ngộ như vậy là hợp lý, thậm chí hấp dẫn nếu đặt trong bối cảnh lao động phổ thông. Việc có quy định rõ ràng về lương, thưởng, tăng lương theo năm hay các khoản hỗ trợ đi lại cho thấy mối quan hệ lao động minh bạch.

Với một số người, đây là cơ hội tích lũy tài chính thực tế, chấp nhận làm việc tập trung trong vài năm để đổi lấy một khoản vốn đủ lớn, thay vì thu nhập dàn trải nhưng khó tiết kiệm. Bên cạnh tiền bạc, họ cũng nhìn vào giá trị kỹ năng - từ nấu ăn, chăm sóc gia đình đến cách ứng xử - như một dạng vốn sống có thể sử dụng lâu dài.

“Nghề nào cũng đáng trân trọng”, “Có hợp đồng rõ ràng còn hơn nhiều công việc khác”, “Nếu làm vài năm mà có số vốn về quê thì cũng đáng cân nhắc”, “Lương là một chuyện, cái quan trọng em ấy học được rất nhiều việc”, “Nếu là tui thì cũng thấy ổn, ráng làm mấy năm kiếm số tiền về quê”,... là một số bình luận.

Ngược lại, không ít người tỏ ra hoài nghi, cho rằng những con số này chủ yếu chỉ nằm trên lý thuyết. Khoảng cách giữa “tính toán” và “thực tế” là điều không dễ đảm bảo, đặc biệt trong những công việc phụ thuộc nhiều vào thỏa thuận cá nhân như giúp việc. Một số ý kiến cũng lo ngại việc đưa ra mức thu nhập cao có thể khiến nghề giúp việc bị “màu hồng” hoá, tạo ra góc nhìn thiếu thực tế.

Trên thực tế, các khoản thu nhập mà người giúp việc chia sẻ đều đi kèm điều kiện chặt chẽ, phải gắn bó lâu dài với một gia đình cụ thể. Những khoản thưởng lớn như 50 - 100 triệu chỉ có ý nghĩa nếu duy trì được mối quan hệ ổn định trong nhiều năm. Phần thu nhập hấp dẫn lại chủ yếu đến từ các khoản thưởng theo hiệu suất và đánh giá của chủ nhà, như thưởng ngày hay lương tháng 13, 14. Đây không phải con số cố định, mà phụ thuộc nhiều vào tiêu chuẩn công việc và yếu tố cảm tính.

Một điểm đáng chú ý khác là đánh đổi về đời sống cá nhân. Với lịch làm việc gần như gắn trọn vào gia đình chủ, tần suất về quê hạn chế, người giúp việc chọn duy trì khoảng cách với gia đình và các mối quan hệ riêng. Thậm chí có bình luận thẳng cho rằng người giúp việc đang bị thao túng tâm lý.

Theo tìm hiểu, cô gái này có tên là Tươi, 19 tuổi, hiện đang làm giúp việc tại Hà Nội.

Chia sẻ với chúng tôi đầu năm 2026, Tươi cho biết sau khi học xong lớp 9, cô đi phụ bán hàng. Sau khi đổi nhiều công việc, Tươi thử làm giúp việc và thấy hợp với công việc này nên gắn bó. Đến hiện tại, cô đã làm việc ở gia đình chủ nhà được khoảng 2 năm.

Mỗi ngày, Tươi dậy từ 6h30 sáng và bắt đầu chuẩn bị cho 1 ngày làm việc. Nếu cả ngày không bị chủ nhà nhắc nhở công việc quá 2 lần thì Tươi sẽ được ký sổ để cuối tháng nhận thưởng riêng.

Về kênh TikTok, Tươi cho biết mình được chị chủ định hướng và hỗ trợ xây kênh, một mình cô không thể làm được. Việc quay clip ngay trong nhà cũng được Tươi và chủ nhà trao đổi rõ ràng: “Khi đưa công việc lên MXH, mình cũng chỉ đưa hình ảnh bản thân, những không gian và khoảnh khắc được chị chủ cho phép. Còn lại mình thoải mái chia sẻ những câu chuyện cuộc sống và việc làm”.

Về những bình luận trái chiều phía dưới các clip của mình, Tươi cho biết: “MXH luôn có 2 mặt nên những bình luận tích cực hay tiêu cực mình đều biết và chọn cách cân bằng cảm xúc”.

Về kế hoạch tương lai, Tươi dự định: “Mình sẽ làm công việc giúp việc trong 7 năm, đặt mục tiêu kiếm 1 tỷ đồng. Sau đó mình muốn về quê học nghề và làm một công việc khác. Đó là mơ ước của mình”.

