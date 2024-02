Ngày 15-2, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh đón xe khách, đưa cụ bà 92 tuổi thất lạc gia đình gần 15 năm trở về nhà.

Trước đó, vào tối 14-2, Công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa nhận được thông tin từ người dân về việc một cụ bà đi lạc, lang thang ở tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ. Bà lão không có giấy tờ tùy thân, sức khỏe trong tình trạng suy nhược, mệt mỏi.

Cụ bà được chăm sóc tại trụ sở Công an thị trấn Sông Vệ. Ảnh: Công an huyện Tư Nghĩa

Ngay sau khi tiếp cận, Công an thị trấn Sông Vệ đã đưa bà cụ về trụ sở làm việc để chăm sóc. Do cụ bà già yếu, trí nhớ bị lẫn lộn, nói không rõ tiếng, chỉ nghe được từ "Đại Lãnh". Từ thông tin trên, Công an thị trấn Sông Vệ đã xác minh, trao đổi thông tin với công an 2 địa phương có xã Đại Lãnh ở 2 tỉnh Khánh Hòa và Quảng Nam.

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thị trấn Sông Vệ được Công an xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin về bà và đã liên lạc với người thân của bà.

Cụ bà Hỏa Thị Kiên được lực lượng CSGT liên hệ hỗ trợ xe đưa bà về đoàn tụ gia đình sau 15 năm thất lạc. Ảnh: Công an huyện Tư Nghĩa

Thông tin từ người thân cụ bà cho biết cụ bà tên Hỏa Thị Kiên, 92 tuổi, ngụ xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bà bị lãng trí, bỏ nhà đi đã gần 15 năm, người thân đã tìm kiếm nhưng không có thông tin.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Sông Vệ phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã liên hệ xe khách chở cụ bà về đoàn tụ với gia đình.

Tìm lại được người mẹ già sau 15 năm thất lạc, bà Hỏa Thị Lệ Dung (con gái của bà Kiên) đã xúc động và thay mặt gia đình cảm ơn hành động nhân văn, ấm tình người của Công an tỉnh Quảng Ngãi.