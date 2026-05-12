Giúp anh trai vi phạm nồng độ cồn bỏ chạy, người đàn ông đánh CSGT

Tuệ Lâm
|

Thấy anh trai vi phạm nồng độ cồn bị giữ xe, Nguyễn Minh Thành dùng ghế nhựa tấn công CSGT để cản trở, giúp anh bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an phường Bình Phú, TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn.

Cơ quan công an tạm giữ Nguyễn Minh Thành.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h20 ngày 9/5, tổ công tác của Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực gần giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (phường Bình Phú) thì phát hiện ông Đặng Văn Hoàng (59 tuổi, ngụ phường Bình Phú) lái xe máy có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông Hoàng ở mức 0,937 mg/l khí thở.

Trong lúc tổ công tác lập biên bản vi phạm, Nguyễn Minh Thành (44 tuổi, em ruột ông Hoàng) đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Sau đó, Thành dùng 2 ghế nhựa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ nhằm cản trở việc xử lý, tạo điều kiện cho anh trai lái xe bỏ chạy vào hẻm trên đường An Dương Vương.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phú phối hợp cùng Đội CSGT Chợ Lớn mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Hoàng thừa nhận hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Nguyễn Minh Thành cũng khai nhận hành vi dùng ghế nhựa tấn công lực lượng CSGT với mục đích giúp anh trai lấy xe bỏ chạy.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy treo lơ lửng trên cột đèn giao thông sau va chạm với ô tô

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

