Bà mẹ vừa dọn nhà vừa hớn hở nói chuyện điện thoại với con rể tương lai, không biết đó là ChatGPT, được con gái dùng để đối phó khi liên tục bị mẹ giục lấy chồng.

Clip mẹ vợ nói chuyện với “con rể” ChatGPT cực mượt khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @phuongnhi002)

Với nhiều bạn trẻ, việc bị bố mẹ, gia đình giục kết hôn là một vấn đề gây đau đầu khiến họ phải nghĩ ra đủ cách để đối phó. Clip ngắn gây sốt mạng xã hội gần đây cho thấy cô gái trẻ ở An Giang xử lý tình huống bị mẹ hối thúc lấy chồng một cách “siêu lầy lội”, cách mà chỉ gen Z mới nghĩ ra.

Thay vì trốn tránh hay cằn nhằn như mọi khi, cô nàng nảy ra ý tưởng nhờ sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo . Cô bật tính năng trò chuyện bằng giọng nói của ChatGPT, giới thiệu đây là “con rể tương lai” ở Mỹ và đưa điện thoại cho mẹ trò chuyện trực tiếp.

Cuộc đối thoại giữa người mẹ thật và “chàng rể AI” diễn ra hết sức tự nhiên nhưng không kém phần hài hước. Khi người mẹ gặng hỏi: “Thế bao giờ chú về đây chơi?”, trí tuệ nhân tạo lập tức phản hồi bằng tông giọng trầm ấm, vô cùng lịch sự: “Dạ, con cũng muốn về lắm cô, nhưng còn vướng công việc nên chưa thể lên kế hoạch”.

Mẹ vợ liền hỏi thăm công việc của “chàng rể”: “Ở ngoài đó con làm gì vậy con?” . ChatGPT đáp lại rằng: “Con đi làm công việc văn phòng bình thường thôi cô ạ”.

Bà mời “con rể” về chơi: “Thôi nghỉ làm đi con, sang Việt Nam chơi đi vài tuần nghen con”. Ứng dụng AI ngoan ngoãn trả lời: “Dạ con cũng muốn sang mà để con sắp xếp thời gian nha cô”.

Người mẹ vẫn không cam lòng, sốt ruột thúc giục: “Mấy tháng nữa, thôi Tết về đi! Tết về rồi ở Việt Nam chơi nhiều hơn”. ChatGPT vội vã tiếp lời: “Dạ để con cố gắng sắp xếp rồi có gì con báo lại cô nha”.

Nghe vậy, người mẹ cười rạng rỡ, hoàn toàn bị thuyết phục: “Rồi rồi! Rồi rồi con!” . Chàng rể AI kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời chào tình cảm: “Dạ con cảm ơn cô, chúc cô một ngày vui vẻ nha!”.

Đoạn clip “chàng rể” dẻo miệng và mẹ vợ nhưng chóng thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Nhiều bạn trẻ thích thú với cách “troll” các bậc phụ huynh hay giục kết hôn này: “Đúng là trong cái khó nó ló cái khôn. Cả ngày bị phụ huynh đi ra đi vào cằn nhằn chuyện chồng con áp lực muốn xỉu, coi clip này xong tìm ra cách trị luôn. Công nhận trí tuệ nhân tạo giờ dẻo miệng dễ sợ, thưa gửi thuận lỗ tai làm mẹ tin sái cổ luôn”.

“Mấy anh chị em độc thân đợt này về ăn Tết chắc phải ghim ngay bí kíp này lại, cứ mỗi lần mẹ cất giọng giục là bật ‘chàng rể AI’ tiếp chiêu hộ. Đúng Việt kiều có khác, ăn nói lịch sự hoà nhã quá”; “Mẹ thì lo con gái ế nên nghe thấy tiếng con trai thưa gửi lịch sự là mừng húm, mở lòng ngay. Công nhận AI dạo này thông minh thiệt, phản hồi câu nào câu nấy mượt hơn người thật lại còn biết lễ phép dạ cô với chúc một ngày vui vẻ nữa chứ”...

Dân mạng cảm thấy vô cùng tâm đắc “chàng rể” AI dẻo miệng. (Ảnh chụp màn hinh)

Nhật Anh viết: “Đúng là sự kết hợp bá đạo giữa công nghệ hiện đại và văn hóa gia đình Việt. Bình thường ChatGPT toàn dùng để hỗ trợ công việc hay học tập, ai ngờ vào tay các thánh lầy lại trở thành công cụ né giục cưới đỉnh cao thế này. Trả lời ứng biến quá trôi, lại còn hẹn Tết về chơi còn mượt hơn cả người thật nữa”.

Không ít cư dân mạng nhận xét chàng rể Ai trả lời mẹ vợ còn khéo hơn cả chàng rể thật. “Tôi nhớ lại ông chồng mình ngày đầu về ra mắt. Ông chuẩn bị kịch bản ở nhà cả tuần lễ, tập đi tập lại từng câu thưa gửi. Vậy mà vừa bước qua cửa, thấy ba mình là tay chân lúng túng, miệng lắp bắp: Dạ... dạ con... chào bác... Thua đứt anh AI này may mà vẫn lấy được vợ”, Mỹ Anh chia sẻ.

Minh Hiền bình luận dưới bài đăng clip: “Thề luôn, rể thật ngoài đời làm sao mà bình tĩnh, dẻo miệng được như chàng rể ChatGPT này! Nhớ đợt người yêu cũ (giờ là chồng) tới nhà mình xin phép cho hai đứa quen nhau. Anh ngồi cả buổi cứ nắm chặt đầu gối, ai hỏi gì thưa nấy, về còn quên chào chứ đâu chúc tụng được như này”.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng lại bình luận rằng không nên trêu phu huynh làm họ mừng hụt theo cách này. Đại Quang bình luận: “Người lớn ở quê lúc nào cũng mong ngóng con cái yên bề thất gia, nghe tiếng con trai thưa gửi lịch sự là bác mừng lắm, mắt sáng rỡ lên ngay. Tới lúc biết đây chỉ là trò đùa của máy móc thì chắc mẹ hụt hẫng và hụt hẫng dữ lắm. Né giục cưới thì có nhiều cách, chứ không nên để mẹ tưởng nhầm như vậy”.

Khánh Vũ viết: “Đặt trường hợp mẹ đi khoe khắp xóm là con gái có bạn trai ở Mỹ chuẩn bị về ra mắt, xong rồi mới biết là ChatGPT nói thì ngại lắm. Cha mẹ lớn tuổi rồi, tâm lý rất nhạy cảm với mấy chuyện này. Mình nghĩ nên nói là đùa mẹ thôi”.