Giữa xung đột Trung Đông, đồng tiền của một nước ASEAN đang hưởng lợi

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu, đồng ringgit của Malaysia đang nổi lên như một trong số ít các đồng tiền châu Á giữ được đà tăng giá, thậm chí vượt trội so với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Theo báo The Star , đồng ringgit đã tăng lên mức 3,0615 so với đô la Singapore, mức cao nhất trong vòng 5 năm, phản ánh xu hướng mạnh lên rõ rệt của đồng tiền này trong những tuần gần đây. Đây là diễn biến đáng chú ý khi so sánh với nhiều đồng tiền khác trong khu vực như baht Thái Lan, rupiah Indonesia hay peso Philippines – vốn chịu áp lực giảm giá do chi phí năng lượng tăng.

Dữ liệu từ New Straits Times cũng cho thấy ringgit tiếp tục duy trì xu hướng tăng, cho thấy đà tăng không mang tính nhất thời mà phản ánh sự thay đổi nền tảng của thị trường.

Nguyên nhân chính của xu hướng này đến từ đặc điểm kinh tế của Malaysia. Khác với phần lớn các nước Đông Nam Á là nhập khẩu ròng năng lượng, Malaysia lại là quốc gia xuất khẩu ròng dầu khí. Khi giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, nguồn thu ngoại tệ của Malaysia từ xuất khẩu năng lượng tăng theo, từ đó hỗ trợ giá trị đồng nội tệ.

Theo khảo sát của Reuters, trong khi nhà đầu tư gia tăng đặt cược giảm giá đối với nhiều đồng tiền châu Á do lo ngại lạm phát và thâm hụt tài khoản vãng lai, thì ringgit lại được đánh giá là một trong những đồng tiền “kiên cường” nhất khu vực nhờ lợi thế năng lượng và dòng vốn đầu tư ổn định.

Các chuyên gia từ Goldman Sachs nhận định ringgit có thể trở thành một trong những đồng tiền hoạt động tốt nhất châu Á trong năm nay , đặc biệt khi giá dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được dự báo duy trì ở mức cao do gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Không chỉ yếu tố năng lượng, Malaysia còn hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư quốc tế. Theo The Edge Singapore , các quỹ toàn cầu đang có xu hướng chuyển dịch sang Malaysia như một “điểm trú ẩn tương đối an toàn” trong khu vực, nhờ thặng dư tài khoản vãng lai, ổn định chính trị và sự phát triển của các ngành công nghệ, trung tâm dữ liệu. Điều này giúp giảm áp lực rút vốn – yếu tố khiến nhiều đồng tiền châu Á khác suy yếu.

Trong khi đó, Singapore – nền kinh tế lớn và ổn định trong khu vực – lại là quốc gia nhập khẩu năng lượng, khiến đồng đô la Singapore chịu áp lực nhất định khi giá dầu tăng. Sự chênh lệch này khiến tỷ giá SGD/MYR nghiêng về phía có lợi cho Malaysia trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng đà tăng của ringgit không hoàn toàn “miễn nhiễm” với rủi ro. Theo Business Times Singapore , chính phủ Malaysia vẫn tỏ ra thận trọng với triển vọng kinh tế năm 2026 do bất ổn từ Trung Đông có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng và thương mại toàn cầu.

Ngoài ra, việc giá năng lượng tăng cũng có thể gây áp lực lạm phát nội địa, đặc biệt trong các ngành phụ thuộc đầu vào nhập khẩu. Một số doanh nghiệp Malaysia đã bắt đầu chịu tác động từ chi phí nguyên liệu tăng, cho thấy lợi ích từ xuất khẩu năng lượng không hoàn toàn bù đắp được toàn bộ rủi ro kinh tế.