Giữa vạn tin vui, Nga bất ngờ nhận thông báo 'lạnh người' từ Ấn Độ

State Bank of India (SBI), ngân hàng cho vay lớn nhất Ấn Độ, tiếp tục từ chối xử lý thanh toán cho các lô dầu Nga, dù Washington đã cấp phép tạm thời cho New Delhi mua số dầu Nga đang mắc kẹt trên biển.

Thông tin này cho thấy sự dè dặt của SBI xuất phát từ rủi ro danh tiếng và mức độ phụ thuộc lớn của ngân hàng vào thị trường Mỹ.

Theo báo cáo tài chính quý gần nhất, 26% danh mục cho vay quốc tế của SBI liên quan đến Mỹ, mức lớn nhất ngoài lãnh thổ Ấn Độ. Điều này khiến ngân hàng đặc biệt thận trọng, nhất là khi giấy phép của Bộ Tài chính Mỹ (cho phép Ấn Độ mua dầu Nga được xếp lên tàu trước ngày 5/3 và giao dịch đến hạn chót 4/4/2026) chỉ mang tính tạm thời trong 30 ngày.

Một nguồn tin cho biết: “Không ai biết giấy phép sẽ tồn tại bao lâu, và SBI không muốn đánh cược với thị trường quan trọng nhất của mình”.

Việc tránh dính líu đến dầu Nga không phải là điều mới. Cuối năm ngoái, sau cú sốc trừng phạt nhằm vào Rosneft và Lukoil, một số ngân hàng Ấn Độ từng cân nhắc cấp tín dụng cho các giao dịch dầu Nga đáp ứng đầy đủ quy định. Tuy nhiên, SBI chưa từng thực hiện bất kỳ thanh toán nào liên quan đến dầu thô Nga và đến nay vẫn giữ lập trường đó.

Sự dè dặt của SBI diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới, đang chịu sức ép nghiêm trọng khi khoảng 60% nhu cầu dầu thô phụ thuộc Trung Đông, nơi việc vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như đình trệ do chiến sự.

Việc Mỹ cấp phép tạm thời nhằm giúp Ấn Độ giải quyết khủng hoảng nguồn cung. Theo dữ liệu từ Kpler, khoảng 130 triệu thùng dầu Nga đang “nằm chờ” trên biển, trong đó 27 triệu thùng ở Ấn Độ Dương, 20 triệu thùng gần Biển Đỏ và 7,5 triệu thùng quanh Singapore.

Chuyên gia Sumit Ritolia của Kpler nhận định giấy phép từ OFAC sẽ giúp các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có “khoảng thở ngắn hạn”, nhưng lợi ích này có thể bị hạn chế do Trung Quốc cũng đang cạnh tranh cùng nguồn hàng giá rẻ từ Nga.

