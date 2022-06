Từ lâu, Maldives đã trở thành địa điểm du lịch trong mơ của nhiều người. Với bãi biển màu xanh ngọc bích trải dài bất tận cùng bầu trời trong veo, nơi đây còn được mệnh danh là "thiên đường" du lịch. Tuy nhiên, quốc đảo trứ danh này không chỉ nổi tiếng bởi những bãi biển mà còn hút hồn du khách bởi một bãi biển phát sáng như những vì sao tại dải Ngân hà khi màn đêm buông xuống.



Hình ảnh của Bãi biển ngàn sao tại Vaadhoo

Bãi biển phát sáng vô thực

Bãi biển phát sáng này được biết đến với cái tên Glowing Beach (Bãi biển lấp lánh) hoặc Sea of stars (Bãi biển ngàn sao). Tọa lạc trên hòn đảo hiếm người sinh sống Vaadhoo thuộc quần đảo Raa Atoll, cách thủ đô Male của quốc đảo Maldives khoảng hơn 140km về phía bắc.

Hòn đảo Vaadhoo nằm cách Maldives khoảng 140km

Như tên gọi của mình, khi màn đêm buông xuống, bãi biển này sẽ biến thành dải sao lấp lánh với những đốm sáng xanh lam ảo diệu trên bờ biển, tảo ra một khung cảnh tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng kỳ ảo như Avatar.

Mỗi khi có những đợt sóng cuộn lên, ánh sáng lại tỏa ra mạnh mẽ hơn và chuyển động nhịp nhàng theo dòng nước trông chẳng khác nào giải Ngân hà đang ở ngay tầm mắt khiến những du khách khó tính nhất cũng phải siêu lòng.

Bãi biển phát sáng rực rỡ vào ban đêm tạo nên khung cảnh lay động lòng người

Bí ẩn của sự kỳ ảo

Khi những bức ảnh của bãi biển này được đăng tải, không ít người đã cho rằng đây chỉ là chiêu trò photoshop câu like của những người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, đây thực chất là những bức ảnh được chụp trong điều kiện tự nhiên. Vậy, lý do vì sao bãi biển này lại có thể phát sáng rực rỡ đến vậy?

Bãi biển phát sáng nhờ những sinh vật phù du bé nhỏ

Theo các nhà khoa học, hiện tượng này bắt nguồn từ một sinh vật phù du nhỏ bé sống lẫn trong nước biển. Tên khoa học của loài sinh vật này là tảo dinoflagellate thuộc lớp sinh vật đơn bào. Để tránh sự uy hiếp của những kẻ săn mồi, những con vật này tạo ra một hiện tượng gọi là hiện tượng phát quang.

Theo đó, khả năng phát quang của tảo dinoflagellate là do chúng sở hữu những sắc tố đặc biệt và một loại enzyme có tên luciferase. Khi phản ứng với oxy, chúng sẽ ngay lập tức tạo ra ánh sáng và khiến bãi biển phát sáng rực rỡ vào buổi đêm.

Tảo dinoflagellate thường tập trung đông đúc nhất tại Vaadhoo trong khoảng 4 tháng

Mặc dù những chú tảo biển này luôn phát sáng nhưng không phải lúc nào khách du lịch cũng "bắt" được những khoảnh khắc lung linh nhất của bãi biển. Do vậy, nếu muốn chiêm ngưỡng được khung cảnh đẹp nhất của Sea of stars, các du khách phải đến Maldives vào khoảng thời gian từ khoảng tháng 6 đến tháng 10 hàng năm do đây là khoảng thời gian các phiêu sinh tập trung đông đúc nhất tại bờ biển Maldives.

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt diệu này, các du khách còn có thể tận hưởng về trải nghiệm các loại hình giải trí khác không kém phần thú vị tại Maldives như lặn biển, chèo thuyền, nghỉ dưỡng,...

Nguồn: When On Earth