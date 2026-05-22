Giữa tâm điểm Trung Đông căng thẳng, một siêu tổ hợp hơn 5 tỷ USD vừa được khởi công - thực hiện nhiệm vụ chưa từng có

Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 5,1 tỷ USD và được mô tả là tổ hợp bảo dưỡng máy bay quy mô hàng đầu thế giới.

Dự án do Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC) đảm nhận thi công, với tổng diện tích khoảng 1,1 triệu m2. Theo Emirates, đây sẽ là một trong những công trình có thể tích lớn nhất thế giới, đồng thời là kết cấu thép lớn nhất khu vực Vùng Vịnh.

Điểm nổi bật nhất của dự án là nhà chứa máy bay không cột dài tới 285 m, được Emirates khẳng định có thể trở thành nhà chứa máy bay lớn nhất thế giới khi đủ sức tiếp nhận cùng lúc 28 máy bay thân rộng. Ngoài ra, tổ hợp còn bao gồm hai xưởng sơn máy bay, khoảng 77.000 m2 không gian nhà xưởng phục vụ bảo dưỡng – sửa chữa và khu hậu cần, lưu kho rộng khoảng 380.000 m2.

Toàn bộ cơ sở bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2030. Trong giai đoạn đầu, trung tâm này sẽ hỗ trợ xử lý các máy bay cần bảo trì lớn cũng như giảm tải cho cơ sở kỹ thuật hiện tại của Emirates tại sân bay quốc tế Dubai.

Song song với việc xây dựng siêu tổ hợp mới, Emirates cũng tăng tốc mở rộng năng lực sửa chữa động cơ máy bay. Hãng vừa đạt thỏa thuận với GE Aerospace nhằm phát triển khả năng sửa chữa linh kiện cho các động cơ GE90 và GP7200 – hai dòng động cơ đang được sử dụng trên đội bay Boeing 777 và Airbus A380 của hãng.

Theo Emirates, GE Aerospace sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, chuyển giao chuyên môn và tư vấn xây dựng dây chuyền sửa chữa linh kiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Hoạt động này nằm trong kế hoạch mở rộng Trung tâm Bảo dưỡng Động cơ Emirates (EEMC), dự án đầu tư khoảng 300 triệu USD nhằm nâng cấp năng lực bảo dưỡng cho toàn bộ đội bay.

Giới quan sát cho rằng việc liên tiếp đầu tư vào các cơ sở kỹ thuật, sửa chữa động cơ và hạ tầng MRO cho thấy Emirates đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kỹ thuật hàng không hàng đầu Trung Đông, đồng thời gia tăng khả năng tự chủ đối với đội bay thân rộng lớn nhất thế giới của mình.