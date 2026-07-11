Giữa lúc cả thế giới sôi sục vì World Cup, Italia lại lặng lẽ trượt vé một World Cup khác

World Cup tiếp tục là nỗi ám ảnh với bóng đá Italia.

World Cup 2026 là nơi số đội tham dự đạt con số kỷ lục: 48. Nhưng trong số đó lại không có tên đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới Italia. Nỗi đau của người Ý kéo dài đã 12 năm với 3 lần liên tiếp vắng mặt tại World Cup (2018, 2022 và 2026).

Lần gần nhất đội tuyển Italia được tham dự World Cup đã từ năm 2014

Đáng buồn hơn, cuộc khủng hoảng dường như vẫn chưa có hồi kết. Trong khi Serie A ngày càng sa sút so với các giải hàng đầu châu Âu, các cấp độ đội tuyển trẻ Italia cũng gặp nhiều khó khăn.

Tại U19 Euro 2026 (đồng thời là vòng loại U20 World Cup 2027) vừa kết thúc, U19 Italia không thể vượt qua nổi vòng bảng. Đến trận play-off gặp U19 Đan Mạch, U19 Italia cũng để thua trên chấm 11m và không thể giành vé đến U20 World Cup. Cái kết này làm người hâm mộ liên tưởng đến vòng loại World Cup 2026, nơi ĐTQG Italia cũng gục ngã trên chấm 11m trước Bosnia & Herzegovina.

U19 Italia (áo xanh) để thua Đan Mạch trong trận play-off

Mọi thứ khả quan hơn với cấp độ U17. Đội tuyển U17 Italia vừa giành chức vô địch U17 Euro 2026 đồng thời giành vé dự U17 World Cup 2026.