Giữa khó khăn, 'chim sắt' của Trung Quốc đón tin vui tại nền kinh tế 230 triệu dân, ra một loạt ‘ưu đãi’ nhằm thu hút khách sộp

Cục Hàng không Dân dụng Nigeria (NCAA) đang cân nhắc cấp chứng nhận cho máy bay C919 của Trung Quốc để đưa vào khai thác tại thị trường nội địa, Reuters dẫn lời Tổng Giám đốc NCAA Chris Ona Najomo cho biết.

Động thái diễn ra khi các hãng hàng không Nigeria đang mở rộng đội bay và mối quan hệ giữa 2 quốc gia ngày càng thắt chặt.

Trong nhiều năm, Bắc Kinh kỳ vọng Comac C919 – máy bay dân dụng đầu tiên do nước này tự sản xuất và được coi là niềm tự hào – có thể thách thức thế thống trị của 2 “ông lớn” Boeing và Airbus.

Tuy nhiên, COMAC vẫn gặp thách thức khi cả C919 và mẫu máy bay khu vực ARJ21 chưa được cơ quan quản lý phương Tây cấp chứng nhận tiêu chuẩn. Thêm vào đó, hãng sản xuất máy bay của Trung Quốc đang chậm tiến độ giao hàng. Năm nay, Mỹ đã tạm ngừng xuất khẩu động cơ CFM được sử dụng trên C919 vì căng thẳng thương mại.

COMAC đã hạ mục tiêu sản xuất C919 năm nay xuống 25 chiếc, so với kế hoạch 75 chiếc trước đó. Tháng 1, hãng đặt mục tiêu giao 30 máy bay và nâng công suất thường niên lên 50 chiếc vào năm 2025. Đến tháng 3, mục tiêu được nâng lên 75 chiếc, theo truyền thông Trung Quốc.

C919 hiện chưa có chứng nhận từ các cơ quan hàng không lớn của phương Tây và mới chỉ nhận đơn hàng từ khách hàng Trung Quốc cùng hai hãng hàng không tại Brunei và Campuchia.

Ông Najomo cho biết COMAC đã đề xuất cung cấp hỗ trợ bảo dưỡng, đào tạo và giải pháp thuê khô (dry lease) cho các hãng bay Nigeria. Ông nhấn mạnh điều kiện tiên quyết vẫn là quy trình chứng nhận mất nhiều tháng.

CEO Abdullahi Ahmed của hãng NG Eagle cho biết công ty muốn mở rộng đội bay 3 chiếc hiện tại và sẵn sàng cân nhắc bổ sung máy bay COMAC nếu được chứng nhận và đi kèm dịch vụ bảo dưỡng, đào tạo.

Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi với 230 triệu người, là thị trường hàng không đầy tiềm năng phát triển.

Ngành hàng không Nigeria được hưởng lợi từ việc cải thiện xếp hạng Aviation Working Group, nhờ cải thiện việc tuân thủ Công ước Cape Town về cho thuê thiết bị hàng không, qua đó tăng niềm tin của các công ty cho thuê. Nước này hiện có 13 hãng bay hoạt động.

Theo dữ liệu IATA, giá vé máy bay trung bình thực tế tại Nigeria đã giảm 43,6% giai đoạn 2011–2023, dù chi phí đi lại vẫn còn cao với nhiều người. Hiện C919 mới chỉ được khai thác bởi các hãng Trung Quốc, còn mẫu máy bay khu vực nhỏ hơn ARJ21 đã được một số hãng ở Đông Nam Á sử dụng.

Theo ch-aviation, China Eastern Airlines là hãng khai thác C919 nhiều nhất nhất, với 11 chiếc trong biên chế và 95 đơn đặt hàng. Tiếp theo là Air China với 5 chiếc và 100 đơn đặt hàng, China Southern Airlines với 5 chiếc và 95 đơn. Ngoài ra, Suparna Airlines đặt 2 chiếc và Tibet Airlines đặt 40 chiếc.

Một trong những khó khăn lớn nhất của C919 là thu hút khách hàng quốc tế, khi đến nay chưa có hãng nào ngoài Trung Quốc ký hợp đồng chính thức. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa không có sự quan tâm. Ryanair (Ireland) được cho là đang cân nhắc, còn AirAsia cũng đang trong quá trình đám phán.

Về tình hình khai thác hiện tại, dữ liệu của công ty phân tích hàng không Cirium cho thấy, trong tháng 9, có 2.167 chuyến bay được lên lịch khai thác bằng C919. Trong đó, China Eastern khai thác 1.106 chuyến, China Southern 535 chuyến và Air China 526 chuyến, với Hong Kong là điểm đến duy nhất ngoài Trung Quốc đại lục.

Tham khảo: Reuters﻿